Im Mai finden in Genf die Geneva Open statt. Rekordsieger Casper Ruud wird neben Stan Wawrinka ebenfalls mit von der Partie sein.

Ruud ist mit 3 Siegen Rekordsieger, verlor nur 1 von 14 Spielen

Stan Wawrinka spielt erneut, gewann das Turnier 2016 und 2017

Nachdem er im vergangenen Jahr verletzungsbedingt nicht mittun konnte, wird Casper Ruud (27) wieder an den Geneva Open (16. bis 23. Mai) teilnehmen.

Die derzeitige Nummer 13 der Weltrangliste schied in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen die Weltnummer 1 Carlos Alcaraz (22) im Achtelfinal der Indian Wells Masters aus. Nun wird seine Rückkehr nach Genf bekanntgegeben. An das Turnier (ATP 250), das unmittelbar vor den French Open stattfindet, hat der Norweger besonders gute Erinnerungen.

Ruud ist Rekordsieger

Der dreimalige Grand-Slam-Finalist (French Open 2022 und 2023, US Open 2022) weist im Genfer Parc des Eaux-Vives eine beeindruckende Bilanz auf. So musste sich der sympathische Tennis-Star in 14 Spielen nur ein einziges Mal geschlagen geben.

Mit seinen Triumphen in den Jahren 2021, 2022 und 2024 krönte sich Ruud zudem zum alleinigen Rekordsieger des Turniers.

Auch Wawrinka dabei

Neben Ruud wird auch Stan Wawrinka (40) nach jahrelanger Absenz ein letztes Mal am ATP-Turnier in Genf dabei sein. «Stan the Man» (ATP 92) konnte das Sandplatzturnier bereits zweimal (2016 & 2017) gewinnen.