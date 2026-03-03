DE
Nach sieben Jahren Pause
Wawrinka wird nochmals in Genf aufschlagen

Ende Mai findet in Genf das Geneva Open statt. Nach mehrjähriger Absenz ist Stan Wawrinka ein letztes Mal dabei.
Vor seinem Rücktritt Ende Saison nimmt Stan Wawrinka nochmals beim ATP-Turnier in Genf teil.
Foto: imago/Hasenkopf
Der am Ende der Saison zurücktretende Stan Wawrinka tritt noch einmal in der Romandie an. Der bald 41-jährige Waadtländer bestreitet erstmals seit sieben Jahren wieder das ATP-Turnier in Genf.

Die Organisatoren des Geneva Open, eines Events der Kategorie 250, haben die Teilnahme von Wawrinka, im gegenwärtigen Ranking die Nummer 92, im Parc des Eaux-Vives bestätigt. Der dreifache Grand-Slam-Champion kehrt damit an jenen Ort zurück, an dem er das Turnier zweimal, vor zehn und vor neun Jahren, gewonnen hat. Der zweite Erfolg in Genf ist Wawrinkas letzter seiner bisher 16 Turniersiege auf Stufe ATP.

Das Geneva Open findet vom 16. bis 23. Mai, in der Woche vor dem Beginn des French Open, statt.

