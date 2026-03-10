Aryna Sabalenka schwebt auf Wolke sieben. Anfang März hat sie sich verlobt. Und plaudert nun Details über den Heiratsantrag aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aryna Sabalenka ist seit Anfang März mit Georgios Frangulis verlobt

Nun verrät sie auf einer Pressekonferenz Details zum Antrag

Auf ihren Verlobungsring verzichtet Sabalenka auch auf dem Court nicht War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ende Januar hat Aryna Sabalenka (27, WTA 1) den Final der Australian Open verloren. Nun ist sie zurück auf der WTA-Tour. Der Start ins Masters von Indian Wells (USA) ist der Belarussin mit zwei Siegen gelungen.

Ob sie ihr privates Glück beflügelt? Anfang März hat Sabalenka ihre Verlobung bekanntgegeben. «Endlich kann ich ihn anders nennen ... Verlobter», schreibt sie zu Fotos, die sie mit ihrem langjährigen Partner Georgios Frangulis kurz nach dem Antrag zeigen. Nachdem sie die Frage aller Fragen mit Ja beantwortet hat, steckt er ihr einen Ring an den Finger mit einem ovalen Zwölf-Karat-Diamanten. Kostenpunkt: gemäss Experten mehrere Hunderttausend Franken.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Trotzdem verzichtet sie auch auf dem Court nicht auf den Ring. «Er fühlt sich sehr angenehm an und glänzt. Ich hoffe, meine Gegnerinnen lassen sich von diesem Diamanten ablenken und das kommt mir zugute», meint sie lachend.

« Ich war überrascht, obwohl ich es irgendwie ahnte, das Gefühl hatte, dass es hier passieren wird. Aryna Sabalenka über den Heiratsantrag »

Auf einer Pressekonferenz verrät Sabalenka Details zu ihrer Verlobung. Der Moment wurde auf Video festgehalten, denn alle aus ihrem Team hätten Bescheid gewusst. «Ich war überrascht, obwohl ich es irgendwie ahnte, das Gefühl hatte, dass es hier passieren wird», so Sabalenka. Dennoch habe Frangulis es geschafft, sie zu überraschen. Nur ist sein Plan nicht ganz aufgegangen. Eine Viertelstunde vor dem Antrag wurde Sabalenka von ihrer Agentin darauf hingewiesen, dass sie ein wichtiges Meeting habe und sie etwas Schönes anziehen soll.

«Wollte euch nicht schockieren»

Doch daran hat sich Sabalenka nach einem anstrengenden Trainingstag nicht gehalten – sie erscheint in T-Shirt, Jeans und Flipflops. «Ich habe die Hälfte der Zeit geweint», gibt sie zu, «weil ich dachte, dass ich hässlich aussehe, unvorbereitet bin, und das ist so ein schöner Moment.» Deswegen bittet sie Fotograf und Kameramann, möglichst nur den Ring nicht ihr Gesicht aufzunehmen. «Ich wollte euch nicht schockieren», begründet Sabalenka lachend.

Obwohl sie rückblickend ihr Outfit als unpassend betrachtet, trübt das die Freude nicht. Einen Termin für die Hochzeit gibt es noch nicht. Dafür steht fest, wann Sabalenka das nächste Mal in Indian Wells im Einsatz steht. Im Achtelfinal trifft sie am Dienstagabend auf Naomi Osaka (28, WTA 16).