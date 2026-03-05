Belinda Bencic ist zurück am Billie Jean King Cup: Erstmals seit eineinhalb Jahren wird die Weltnummer 12 im April die Schweiz am wichtigsten Nationen-Wettbewerb im Frauen-Tennis vertreten.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweiz tritt am 10. und 11. April im Billie Jean King Cup in Bestbesetzung gegen Tschechien an. Nach eineinhalb Jahren kehrt auch Belinda Bencic, die Nummer 12 der Welt und mit entscheidender Rolle beim Schweizer Titelgewinn 2022, ins Team von Captain Heinz Günthardt zurück.

Ebenfalls dazu gehören Viktorija Golubic (WTA 75), Rebeka Masarova (WTA 110), erstmals nach ihrem Nationenwechsel von Spanien zur Schweiz, sowie Céline Naef (WTA 228).

Der Sieger der Partie qualifiziert sich für das Finalturnier im September in China, der Verlierer spielt um den Verbleib auf der höchsten Stufe.