Belinda Bencic steht beim ATP-1000-Turnier von Indian Wells ohne Satzverlust im Achtelfinal: Die Ostschweizerin lässt der Belgierin Elise Mertens keine Chance.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nach rund 85 Minuten ist es so weit: Belinda Bencic verwertet in ihrer Drittrunden-Partie am ATP-1000-Turnier im kalifornischen Indian Wells den entscheidenden Matchball und steht damit in der nächsten Runde. Und wie: Wie schon bei ihrem ersten Auftritt nach dem Freilos in Runde eins gegen die Qualifikantin Storm Hunter (Aus/WTA 234) bleibt sie auch gegen die Belgierin Elise Mertens ohne Satzverlust – insgesamt gibt sie gegen die Weltnummer 21 beim 6:2, 6:3 nur fünf Games ab.

Dabei schafft die Ostschweizerin insgesamt vier Servicedurchbrüche – und agiert unter Druck abgebrüht: Vier von fünf Mertens-Breakbälle wehrt sie ab. Es ist der Grundstein für einen optimalen Auftakt in dieses Turnier.

Im Achtelfinal wartet nun aber ein grosser Brocken: Bencic trifft dort auf Lokalmatadorin Jessica Pegula (WTA 5), die sich in der dritten Runde gegen Lettin Jelena Ostapenko in drei Sätzen durchsetzt. Allerdings: Gegen die 32-Jährige hat Bencic in vier Duellen noch nie verloren.