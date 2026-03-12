Novak Djokovic ist am ATP-Turnier in Indian Wells ausgeschieden. Der Serbe verliert gegen die Weltnummer 14 Jack Draper. Highlight ist ein spektakulärer Ballwechsel zu Beginn des 3. Satzes.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Sein letzter Stoppball passt perfekt und Jack Draper (ATP 14) macht den Fehler. Danach fällt Novak Djokovic (38, ATP 3) zu Boden. Ein erschöpftes Lächeln huscht über sein Gesicht. In einer Monsterrallye hat er sich soeben einen Spielball zum 1:0 im dritten Satz gesichert. Doch das Lächeln vergeht dem Serben noch: Nach intensiven zwei Stunden und 35 Minuten muss sich der Australian-Open-Finalist bei seiner ersten Turnierteilnahme seither dem 14 Jahre jüngeren Draper doch noch mit 4:6, 6:4, 6:7 (5:7) geschlagen geben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Djokovic bleibt damit im Achtelfinal von Indian Wells hängen. Ein Turnier, das er bereits fünfmal gewonnen, aber bei dem er seit seinem letzten Titelgewinn 2016 nie mehr den Viertelfinal erreicht hat. Derweil Indian Wells für Draper der Ort seines grössten Erfolges ist: Im Vorjahr gewann er beim 1000er-Turnier den Titel. Zuletzt fiel der Brite allerdings mit einer Armverletzung für rund sechs Monate aus – er zeigt mit dem Sieg über Djokovic aber eindrücklich, wie gut er bereits wieder in Form ist.

Im Viertelfinal trifft Draper auf den Russen Daniil Medwedew, der den Amerikaner Alex Michelsen mit 6:2, 6:4 besiegt hat. In einem allfälligen Halbfinal würde Carlos Alcaraz auf den Titelverteidiger warten, der seinerseits auf Drapers Landsmann Cameron Norrie trifft.