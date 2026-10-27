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Swiss Indoors Basel
Jérôme Kym sorgt für Schweizer Erfolg und schlägt Rinderknech

Jérôme Kym sorgt bei den Swiss Indoors für einen Schweizer Erfolg: Er schlägt den Franzosen Arthur Rinderknech in zwei Sätzen und steht damit in der nächsten Runde.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Jérôme Kym steht bei den Swiss Indoors in der 2. Runde. (Archivbild)
Foto: keystone-sda.ch
Lynn Piubel, Autorenprofil
Lynn PiubelReporterin Sport

Jérôme Kym (23, ATP 222) gewinnt an den Swiss Indoors in Basel gegen den deutlich besser klassierten Arthur Rinderknech (31, ATP 61) mit 7:6 (7:1) und 6:4. Damit zieht Kym in die zweite Runde in Basel ein.

Der erste Satz ist lange umkämpft. Beide gewinnen ihre Aufschlagspiele, deshalb bleibt es bis zum Tie-Break spannend. Dort ist die Sache dann aber klar: Kym holt sich den ersten Satz.

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Auch im zweiten Satz bleibt Kym ruhig. Rinderknech kommt zu fünf Breakchancen, kann aber keine davon nutzen. Kym wehrt sämtliche Möglichkeiten ab und hält seinen Aufschlag bis zum Schluss. Mit einem Break verschafft er sich den entscheidenden Vorteil und gewinnt den zweiten Satz und somit das Spiel mit 6:4.

Auch das spanische Talent Rafael Jodar (ATP 11) schaffte es ohne Probleme gegen Alejandro Tabilo (ATP 30) in die zweite Runde. Er setzte sich klar mit 6:4 und 6:2 durch.

Dominic Stricker (ATP 253) musste sich dem Norweger Casper Ruud (ATP 25) geschlagen geben, während Mika Brunold (ATP 191) gegen den Portugiesen Nuno Borges (ATP 53) ausschied. Noch im Einsatz stehen Stan Wawrinka, der auf Jiri Lehecka trifft (Dienstag, 19.10 Uhr), und Remy Bertola, der gegen Denis Shapovalov (Mittwoch, 13.20 Uhr) spielt.

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