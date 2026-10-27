Jannik Sinner hat offenbar bald einen neuen Coach: Wawrinka-Trainer Magnus Norman. Der begehrte Trainer soll auf Saisonende Darren Cahill ersetzen.

Darum gehts Jannik Sinner soll Magnus Norman ab Dezember ins Team holen und Darren Cahill ersetzen

Magnus Norman coachte seit 2013 Stan Wawrinka

Norman führte Wawrinka unter anderem zu drei Grand-Slam-Titeln

Fabienne Kleinhenz

Die Tenniswelt blickt nach Basel: Dreifach-Grand-Slam-Sieger Stan Wawrinka (16 Karrieretitel) bestreitet sein letztes Turnier in seiner Profikarriere. Bereits am Montag wurde der 41-jährige Romand vor den Augen seiner Familie und Tochter emotional verabschiedet – mit Highlight-Videos, minutenlangen Standing Ovations und tosendem Applaus. Am Dienstagabend startet er gegen Lehecka (ca. 20 Uhr) ins Turnier.

Während für Wawrinka nun ein neues Kapitel ansteht – sein Plan fürs nächste Jahr: «Ski, Fondue, Raclette und Wein» –, bricht auch für seinen Coach Magnus Norman (50) eine neue Zeit an. Und das wohl mit niemand Geringerem als der aktuellen Weltnummer 1, Jannik Sinner (25).

Wie die «Times» berichtet, soll Sinner den Schweden ab Dezember zu sich ins Team holen. Der 25-Jährige sucht schon länger nach einem Ersatz für seinen jetzigen Trainer Darren Cahill (61), der sich auf Ende Jahr aus der aktiven Trainerschaft zurückzieht. Im Zusammenhang mit der Trainersuche gab es bereits Gerüchte, dass Sinner mit dem Ex-Alcaraz-Coach Juan Carlos Ferrero (46) im Gespräch sei.

Doch jetzt steht Norman ganz oben auf der Liste und wird offenbar ab Dezember zu Sinner ins Team stossen. Seit Wawrinkas Ankündigung, dies sei seine letzte Saison auf der Tour, wurde Norman angeblich von mehreren Top-ATP-Spielern umworben.

Erfolgsstory zwischen Wawrinka und Norman

Norman und Wawrinka verbindet eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Wawrinka engagierte Norman, den früheren Weltranglistenzweiten, 2013. Die Partnerschaft brachte ihn auf das nächste Level: Er durchbrach die Dominanz der «Big Three» und gewann in drei Jahren drei Grand-Slam-Titel – gegen Rafael Nadal im Final der Australian Open 2014, gegen Novak Djokovic an den French Open 2015 und an den US Open 2016.

Sein Debüt im Sinner-Team wird Norman schon im Dezember geben, sofern die Zusammenarbeit auch offiziell wird. Zwar musste Sinner seine Saison wegen anhaltender Knieprobleme vorzeitig beenden – weshalb er die Führung in der Weltrangliste noch vor Jahresende an Alexander Zverev (29) verlieren wird. Doch der Südtiroler kehrt früher als erwartet zurück: Am 27. Dezember will er bei der «Six Kings Exhibition» in Saudi-Arabien aufschlagen. Nachdem er seine Teilnahme an dem wegen des Huthi-Konflikts verschobenen Event zunächst abgesagt hatte, bestätigten die Veranstalter am Montag sein Antreten.

In Sinners Camp würde der Wawrinka-Coach zusammen mit Simone Vagnozzi (43) arbeiten, der sich die Trainerverantwortung mit Cahill teilte.