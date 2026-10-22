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Bencic scheitert in China an Qualifikantin

Am WTA-500-Turnier in Ningbo ist für Belinda Bencic im Achtelfinal Schluss: Sie unterliegt der Polin Katarzyna Kawa in zwei Sätzen.
Publiziert: vor 34 Minuten
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Belinda Bencic scheitert am WTA-500-Turnier im chinesischen Ningbo erneut früh. (Archivbild)
Foto: AP Photo/Andy Wong
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Belinda Bencic kommt auf ihrer Asien-Tour weiterhin nicht auf Touren: Auch im chinesischen Ningbo ist das WTA-500-Turnier für die Ostschweizerin wie schon die Masters-Turniere in Peking und Wuhan früh zu Ende. Die Weltnummer 14 unterliegt im Achtelfinal der polnischen Qualifikantin Katarzyna Kawa (33/WTA 128) mit 5:7 und 2:6.

Schon der Start misslingt Bencic dabei gründlich: Bereits bei der ersten Gelegenheit muss sie sich den Aufschlag abnehmen lassen. Zwar breakt sie ihre Gegnerin anschliessend ebenfalls gleich zweifach, doch Kawa gelingt schliesslich der entscheidende Service-Durchbruch zum 7:5 und damit der Satzgewinn.

Über eine Stunde dauert dieser erste Durchgang – und danach scheint bei Bencic die Luft draussen. Mit zwei weiteren Breaks gewinnt Kawa den zweiten Satz schliesslich diskussionslos und schafft somit den Coup gegen die deutlich besser klassierte Bencic, die in der ersten Runde in Ningbo noch von einer Aufgabe ihrer Gegnerin Jelena Ostapenko profitiert hat.

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