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Krimi gegen Youngster
Wawrinka kann doch noch gewinnen

Stan Wawrinka ringt in der ersten Runde des ATP-Turniers in Lyon den Spanier Martin Landaluce in drei Sätzen nieder. Für den Romand ist es der erste Sieg auf dieser Stufe seit dem vergangenen Mai.
Publiziert: vor 27 Minuten
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Stan Wawrinka feiert in Lyon den ersten Sieg auf ATP-250-Stufe seit Mai.
Foto: IMAGO/PsnewZ
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Stan Wawrinka kann es doch noch: Die 41-jährige Weltnummer 140 feiert wenige Tage vor ihrem Abschied den ersten Sieg auf ATP-250-Stufe seit dem Sandturnier in Genf im vergangenen Mai. In Lyon setzt sich der Romand in einem Dreisatz-Krimi gegen den erst 20-jährigen Spanier Martin Landaluce (ATP 67) mit 6:3, 6:7 und 7:6 durch.

Fast drei Stunden dauert der Schlagabtausch zwischen dem Routinier und dem Youngster, wobei Wawrinka im dritten Satz zunächst bei gegnerischen Aufschlag drei Matchbälle vergibt und dann im Tiebreak ins Hintertreffen gerät. Am Ende hat er zum Auftakt ins zweitletzte Turnier seiner Karriere aber den längeren Atem.

Dank des Siegs steht er in Lyon im Achtelfinal. Dort wartet am Donnerstag der topgesetzte Italiener Flavio Cobolli (24/ATP 6), der in der ersten Runde von einem Freilos profitiert hat.

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