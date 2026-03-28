Sabalenka sichert sich das prestigeträchtige Sunshine Double

Aryna Sabalenka gewinnt das WTA-1000-Turnier in Miami. Sie besiegt Coco Gauff mit 6:2, 4:6, 6:3 und holt sich nach Indian Wells auch das prestigeträchtige «Sunshine Double», das vor ihr nur vier Spielerinnen gewinnen konnten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Aryna Sabalenka gewinnt das WTA-1000-Turnier in Miami gegen Coco Gauff

Sie sichert sich das «Sunshine Double» nach Siegen in Miami und Indian Wells

Dritter Titel im vierten Turnier 2026, Finalsieg: 6:2, 4:6, 6:3 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Pascal Keusch Redaktor Sport

Aryna Sabalenka (27) gewinnt zwei Wochen nach ihrem Sieg in Indian Wells auch das WTA-1000-Turnier in Miami. Im Final setzt sich die Belarussin gegen die an Nummer vier gesetzte Amerikanerin Coco Gauff (22) mit 6:2, 4:6, 6:3 durch und feiert damit bereits ihren dritten Titel im vierten Turnier des Jahres.

Für die Weltranglistenerste ist es ein historischer Erfolg: Mit den Triumphen in den aufeinanderfolgenden Turnieren in Indian Wells und Miami sichert sie sich das prestigeträchtige «Sunshine Double», das vor ihr nur Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Asarenka und Iga Swiatek in derselben Saison geschafft haben.

Im Final startet Sabalenka stark und sichert sich den ersten Satz mit zwei frühen Breaks, ohne Gauff eine Chance zu lassen. Die Amerikanerin kämpft sich im zweiten Satz zurück und gleicht aus – Sabalenkas einziger Satzverlust im Turnier. Im Entscheidungssatz übernimmt die 27-Jährige wieder die Kontrolle, holt sich die entscheidenden Breaks und verwertet nach etwas mehr als zwei Stunden ihren ersten Matchball zum Turniersieg.