Sinner baut Rekordserie aus und greift nach seltenem Coup

Jannik Sinner und Aryna Sabalenka zeigen sich an den Miami Open in Topform: Während Sinner seine Rekordserie weiter ausbaut, gewinnt Sabalenka – wie schon im Final der Indian Wells – gegen Rybakina und steht im Endspiel. Beide träumen nun vom Sunshine Double.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jannik Sinner siegt im Miami-Viertelfinal 6:2, 6:2 gegen Frances Tiafoe

15 Masters-Siege ohne Satzverlust, Bilanz: 30:0 seit Oktober 2025

Sabalenka und Sinner kämpfen um «Sunshine Double» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Jannik Sinner (24, ATP 2) lässt im Viertelfinal der Miami Open nichts anbrennen und bezwingt Frances Tiafoe (28, ATP 20) in zwei Sätzen (6:2, 6:2). Mit diesem Erfolg baut der Italiener seine Wahnsinnsserie bei Masters-1000-Turnieren weiter aus.

Er gewann zuletzt 15 Partien in Folge – und das ohne einen einzigen Satzverlust, was einer makellosen Bilanz von 30:0 Sätzen (!) entspricht. Letztmals gab Sinner im Oktober des vergangenen Jahres beim Shanghai Masters einen Satz auf dieser ATP-Stufe ab, als er die Partie gegen Tallon Griekspoor (29, ATP 29) verletzungsbedingt aufgeben musste.

Im Halbfinal der ATP Masters in Miami trifft er nun auf den Deutschen Alexander Zverev (28, ATP 4), der sich in der Nacht auf Freitag problemlos gegen Francisco Cerúndolo (27, ATP 19) behauptet.

Auch Sabalenka in Topform

Bei den Damen präsentiert sich Aryna Sabalenka (27) weiterhin in bestechender Verfassung. Im Halbfinal des WTA-1000-Turniers von Miami setzt sich die Weltranglisten-Erste gegen Elena Rybakina (26, WTA 2) durch – genau wie vor knapp zwei Wochen im Final von Indian Wells. Mit diesem Doppelerfolg revanchiert sie sich bei der Kasachin für die Niederlage im Endspiel der Australian Open zu Beginn des Jahres.

Nun wartet der Final gegen Bencic-Bezwingerin Coco Gauff (22, WTA 4): Da die US-Amerikanerin in Florida geboren ist, erwartet Sabalenka ein Hexenkessel – für Gauff wird dieser Showdown zum echten Heimspiel.

Beide träumen vom Sunshine Double

Nachdem sowohl Sabalenka als auch Sinner bereits in Indian Wells triumphierten, rückt für beide Stars nun das prestigeträchtige Sunshine Double in greifbare Nähe. Dieser Begriff beschreibt den seltenen Erfolg, die aufeinanderfolgenden US-Hartplatz-Turniere in Indian Wells und Miami im selben Jahr zu gewinnen.

Für beide wäre es eine Premiere. Sinner wäre damit sogar der erste Spieler seit Roger Federer (44), dem dieses Kunststück bei den Herren gelingt. Der Maestro machte sein drittes Sunshine Double im Jahr 2017 perfekt. Bisher schafften nur wenige Spielerinnen und Spieler dieses Kunststück gewinnen – einzig Novak Djokovic (38, ATP 3) war mit vier Triumphen (2011, 2014, 2015, 2016) noch erfolgreicher als der Basler. Gut möglich, dass Sinner und Sabalenka schon bald diesem exklusiven Elite-Klub angehören.