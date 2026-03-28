Novak Djokovic hat für das ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo abgesagt. Die Hintergründe sind nicht klar, womöglich macht ihm immer noch eine Schulterverletzung zu schaffen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Novak Djokovic sagt Teilnahme am ATP-Turnier in Monte-Carlo ab

Grund für Absage unbekannt, Miami-Masters musste er wegen Schulterproblemen auslassen

French Open starten am 24. Mai, Madrid-Masters ab 22. April War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cédric Heeb Redaktor Sport

Das ATP-1000-Turnier in Monte-Carlo (5. bis 12. April) wird ohne Tennis-Superstar Novak Djokovic (38) über die Bühne gehen. Wie die Organisatoren am Freitag bekanntgeben, wird der Serbe in Monaco nicht aufschlagen.

Gründe für die Absage werden nicht genannt. Beim derzeit laufenden Masters in Miami (Jannik Sinner und Jiri Lehecka stehen im Final) musste der 38-Jährige wegen Problemen mit der rechten Schulter Forfait erklären.

Ob Djokovic dann beim vierten Masters des Jahres in Madrid (22. April bis 3. Mai) antreten kann, ist derzeit noch offen. Im Hinblick auf die French Open (ab 24. Mai) stellt das Turnier in der spanischen Hauptstadt jeweils ein wichtiges Vorbereitungsturnier dar.