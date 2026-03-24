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In Miami nun im Viertelfinal
Bencic fegt Weltnummer 6 vom Platz

Belinda Bencic ist am WTA-1000-Turnier von Miami weiterhin glänzend aufgelegt: Im Achtelfinal lässt sie Lokalmatadorin Amanda Anisimova keine Chance.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Belinda Bencic übersteht den Achtelfinal der Miami Open ohne Probleme.
Foto: keystone-sda.ch
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Der Achtelfinal der Miami Open zwischen Belinda Bencic und Amanda Anisimova ist eine kurze Angelegenheit: Gerade einmal 78 Minuten braucht die Ostschweizerin, um ihre Gegnerin – immerhin die Nummer 6 der Welt – an deren Heimturnier vom Platz zu fegen. Am Ende steht ein klares 6:2 und 6:2 auf der Anzeigetafel, wobei Bencic der zweifachen Grand-Slam-Finalistin des Vorjahres insgesamt viermal den Aufschlag abnimmt. Bei eigenem Service bleibt sie gleichzeitig makellos.

Damit zeigt sich Bencic beim WTA-1000-Turnier im US-Bundesstaat Florida weiterhin glänzend aufgelegt: Ohne Satzverlust steht sie im Viertelfinal. Ihre Kontrahentin dort wird mit Coco Gauff eine weitere US-Amerikanerin sein. Gegen die aktuelle Weltnummer 4 hat sie in sechs Anläufen zweimal gewonnen, zuletzt vor etwas mehr als einem Jahr beim Turnier in Indian Wells.

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