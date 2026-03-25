Für Belinda Bencic ist in Miami im Viertelfinal Schluss. Die Ostschweizerin unterliegt der US-amerikanischen Weltnummer 4 in drei Sätzen.

Über zwei Stunden lang duellieren sich Belinda Bencic (WTA 12) und Coco Gauff (WTA 4) in der Nacht auf Mittwoch am WTA-1000-Turnier von Miami – mit dem besseren Ende für die US-Amerikanerin: Gauff setzt sich am Ende in drei Sätzen mit 6:3, 1:6 und 6:3 durch.

Besonders bitter aus Schweizer Sicht: Bencic führt nach einem dominanten zweiten Durchgang auch im Entscheidungssatz zwischenzeitlich mit Break, muss in der Folge aber noch zweimal den Aufschlag abgeben – aus der 3:2-Führung wird so ein 3:6, womit die Niederlage feststeht.

Das Turnier im US-Bundesstaat Florida endet für Bencic so jäh, nachdem die Ostschweizerin ohne Satzverlust in den Viertelfinal gestürmt ist. In der Runde der besten 16 hat sie mit Amanda Anisimova noch die Weltnummer 6 souverän ausgeschaltet.