Novak Djokovic erreicht bei den US Open zum 14. Mal den Halbfinal. Der Serbe bezwingt den US-Amerikaner Taylor Fritz in vier Sätzen.

1/5 Novak Djokovic bejubelt den 14. Halbfinal-Einzug an den US Open. Foto: AFP

Darum gehts Djokovic besiegt Fritz bei US Open und erreicht Halbfinale gegen Alcaraz

Sabalenka kampflos im Halbfinale, Vondrousova verletzt sich am Knie

Djokovic egalisiert mit 14. Halbfinal-Teilnahme Connors' Bestmarke bei US Open Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nach 3 Stunden und 24 Minuten hat es der 38-jährige Djokovic wieder geschafft. Das 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 ist sein elfter Sieg im elften Duell mit Fritz, der derzeitigen Nummer vier der Welt. Mit seinen nunmehr 14 Halbfinal-Teilnahmen sorgt der Serbe für einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher. Er egalisiert die Bestmarke von Fritz' Landsmann Jimmy Connor.

Vor allem aber darf Djokovic weiter darauf hoffen, seinem Rekord von 24 gewonnenen Grand-Slam-Turnieren einen weiteren Erfolg hinzufügen zu können. Die nächste Hürde auf dem Weg in den elften US-Open-Final dürfte aber noch einmal höher sein. Im Halbfinal bekommt es Djokovic mit dem Spanier Carlos Alcaraz zu tun. Der Weltranglisten-Zweite hat im bisherigen Turnierverlauf einen bestechenden Eindruck hinterlassen. In seinen bisherigen fünf Partien ist er ohne Satzverlust geblieben.

Die Entscheidung im Viertelfinal gegen Fritz fällt im letzten Game – und aus Sicht des Amerikaners auf bittere Art. Nach zwei abgewehrten Matchbällen beendet der Vorjahresfinalist die Partie mit einem Doppelfehler. Es war der einzige Servicedurchbruch im vierten Satz.

Sabalenka kampflos weiter

Im Frauen-Turnier erreicht die Weltranglisten-Erste und Vorjahressiegerin Aryna Sabalenka die Halbfinals ohne zu spielen. Ihre Gegnerin, die Tschechin Marketa Vondrousova, kann wegen einer Knieverletzung nicht antreten. Für die Wimbledon-Siegerin 2023 bedeutet das Malheur den nächsten Rückschlag, nachdem sie die vergangene Saison wegen einer Schulteroperation im August vorzeitig hat beenden müssen. Aryna Sabalenka trifft im Halbfinal auf die US-Amerikanerin Jessica Pegula, ihre Kontrahentin im letztjährigen Final.