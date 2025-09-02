DE
Grand-Slam-Siegerin geschlagen
Lokalmatadorin erreicht den US-Open-Halbfinal

Die US Open kommt langsam in die entscheidende Phase. Erste Halbfinalistin: Vorjahresfinalistin und Lokalmatadorin Jessica Pegula.
Publiziert: vor 37 Minuten
1/2
Jessica Pegula feiert den Halbfinal-Einzig an den US Open.
Foto: keystone-sda.ch
I0K_6tIf_400x400.png
AFPAgence France Presse

Vorjahresfinalistin Jessica Pegula hat bei den US Open in New York als erste Spielerin den Halbfinal erreicht. Die Weltranglistenvierte aus den USA setzt sich in einem niveauarmen Match trotz einiger Unsicherheiten 6:3, 6:3 gegen die ungesetzte zweifache Grand-Slam-Siegerin Barbora Krejcikova (WTA 62) aus Tschechien durch.

Nach 1:26 Stunden bringt der erste Matchball die Entscheidung: Krejcikova verschlägt eine Vorhand. Das Duell ist zuvor phasenweise ausgeglichener, als es das Resultat nahelegt. «Am Ende ist es wirklich eng geworden, deshalb bin ich glücklich, dass es vorbei ist», sagt Siegerin und Lokalmatadorin Pegula, die danach vor allem das «verrückteste Publikum der Welt» lobt.

Gibts jetzt den letztjährigen Final?

In der Runde der letzten vier trifft Pegula auf die Weltranglistenerste und Titelverteidigerin Aryna Sabalenka aus Belarus oder die Tschechin Marketa Vondrousova. Gegen Sabalenka hatte die 31-Jährige im vergangenen Jahr den Final 5:7, 5:7 verloren. Vondrousova, derzeit nur die Nummer 60 im WTA-Ranking, hatte 2023 in Wimbledon gewonnen.

