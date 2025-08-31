DE
FR
Abonnieren

Nie in Bedrängnis
Alcaraz erreicht Viertelfinal der US Open ohne Satzverlust

Der Spanier Carlos Alcaraz bezwingt an den US Open den Franzosen Arthur Rinderknech in drei Sätzen.
Publiziert: 31.08.2025 um 23:07 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
Jubelt Carlos Alcaraz an den US Open auch nach dem Viertelfinal?
Foto: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Carlos Alcaraz bleibt ohne Satzverlust, beisst sich aber am gross gewachsenen Arthur Rinderknech (ATP 82) lange die Zähne aus.

Erst nach gut eineinviertel Stunden Spielzeit und im sechsten Game des zweiten Satzes kommt der Spanier zu seiner ersten Breakchance, nutzt diese aber gleich zum 4:2.

Mehr Tennis
Zverev scheitert an US Open früh – Sinner muss erstmals beissen
Swiatek weiter auf Kurs
Zverev scheitert an US Open früh – Sinner muss erstmals beissen
«Leandro hat eine Monsterleistung vollbracht»
Mit Video
Kondi-Coach machte Riedi stark
«Leandro hat eine Monsterleistung vollbracht»

Da er auch im Tiebreak des ersten Durchgangs konzentriert geblieben ist, gerät er nie in echte Bedrängnis. Am Ende zieht Alcaraz mit 7:6 (7:3), 6:3, 6:4 in die Viertelfinals ein.

Dort trifft der Sieger der French Open und US-Open-Champion von 2022 auf den Tschechen Jiri Lehecka, die Nummer 21 der Welt.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen