Der Spanier Carlos Alcaraz bezwingt an den US Open den Franzosen Arthur Rinderknech in drei Sätzen.

Alcaraz erreicht Viertelfinal der US Open ohne Satzverlust

Jubelt Carlos Alcaraz an den US Open auch nach dem Viertelfinal? Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Carlos Alcaraz bleibt ohne Satzverlust, beisst sich aber am gross gewachsenen Arthur Rinderknech (ATP 82) lange die Zähne aus.

Erst nach gut eineinviertel Stunden Spielzeit und im sechsten Game des zweiten Satzes kommt der Spanier zu seiner ersten Breakchance, nutzt diese aber gleich zum 4:2.

Da er auch im Tiebreak des ersten Durchgangs konzentriert geblieben ist, gerät er nie in echte Bedrängnis. Am Ende zieht Alcaraz mit 7:6 (7:3), 6:3, 6:4 in die Viertelfinals ein.

Dort trifft der Sieger der French Open und US-Open-Champion von 2022 auf den Tschechen Jiri Lehecka, die Nummer 21 der Welt.