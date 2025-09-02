Jannik Sinner stürmt beim US Open im Eilzugstempo in die Viertelfinals. Der Weltranglisten-Erste und Vorjahressieger bezwingt den Kasachen Alexander Bublik 6:1, 6:1, 6:1.

1/4 Jannik Sinner (l.) macht in seinem Achtelfinal mit Alexander Bublik Foto: keystone-sda.ch

Was für eine Machtdemonstration von Jannik Sinner (24) im Achtelfinal der US Open. Der Italiener benötigt lediglich 81 Minuten für den Sieg gegen Alexander Bublik (28), einen Kontrahenten, gegen den er zuletzt noch den Kürzeren gezogen hat.

Bublik ist dank seinem Sieg im Juni beim Rasen-Turnier in Halle in Deutschland neben dem Spanier Carlos Alcaraz der einzige Spieler, der den Südtiroler in den letzten 52 Wochen zu bezwingen vermochte – in New York ist er von einem Sieg aber weit entfernt.

Mit dem deutlichen Erfolg beendet Sinner auch eine eindrückliche Serie von Bublik. Der Kasache, in der Weltrangliste auf Platz 24 geführt, hat nach seinem Triumph bei Turnier in Gstaad auch in Kitzbühel dominiert und zusammen mit seinen drei Siegen in Flushing Meadows elf Partien am Stück gewonnen.

Sinner seinerseits findet nach dem in vier Sätzen hart erkämpften Sieg in der Runde zuvor gegen den Kanadier Denis Shapovalov wieder vollends in die Spur und kommt zu seinem deutlichsten Erfolg auf Stufe Grand Slam. Im Viertelfinal trifft Sinner auf seinen Landsmann Lorenzo Musetti, im Ranking die Nummer 10.