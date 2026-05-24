Die erste Schweizerin steht an den French Open in Runde zwei. Belinda Bencic gewinnt zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers gegen die Österreicherin Sinja Kraus.

Belinda Bencic (29) hat in Roland Garros die Ehre, in diesem Jahr die allererste Partie auf dem Court Philippe-Chatrier bestreiten zu dürfen. Und die Ostschweizerin liefert im grössten Pariser Stadion ab: Nach eineinhalb Stunden bezwingt sie die österreichische Debütantin Sinja Kraus (24, WTA 98) mit 6:2, 6:3.

Bencic wird ihrer Favoritenrolle als Weltnummer elf gegen eine frech, aber inkonstant aufspielende Widersacherin von Beginn an gerecht. Am Ende feiert sie ihren ersten Sieg an den French Open seit 2022, als sie bis in die dritte Runde vorstiess. 2023 flog die Olympiasiegerin von Tokio bereits im Startspiel raus, 2024 fehlte sie wegen ihrer Schwangerschaft und 2025 musste sie kurzfristig wegen einer Verletzung Forfait geben.

Für sie geht es nun voraussichtlich am Mittwoch weiter. Dann trifft sie auf die Amerikanerin Caty McNally (24, WTA 63). Alle weiteren Schweizer Hoffnungen müssen am Montag und Dienstag erst noch das Auftaktspiel überstehen.