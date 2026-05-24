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French Open sind eröffnet
Bencic meistert Pariser Auftakthürde souverän

Die erste Schweizerin steht an den French Open in Runde zwei. Belinda Bencic gewinnt zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers gegen die Österreicherin Sinja Kraus.
Publiziert: vor 32 Minuten
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Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Belinda Bencic wird zum Auftakt der French Open ihrer Favoritenrolle gerecht.
Foto: SVEN THOMANN
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Marco Pescio und Sven Thomann

Belinda Bencic (29) hat in Roland Garros die Ehre, in diesem Jahr die allererste Partie auf dem Court Philippe-Chatrier bestreiten zu dürfen. Und die Ostschweizerin liefert im grössten Pariser Stadion ab: Nach eineinhalb Stunden bezwingt sie die österreichische Debütantin Sinja Kraus (24, WTA 98) mit 6:2, 6:3.

Bencic wird ihrer Favoritenrolle als Weltnummer elf gegen eine frech, aber inkonstant aufspielende Widersacherin von Beginn an gerecht. Am Ende feiert sie ihren ersten Sieg an den French Open seit 2022, als sie bis in die dritte Runde vorstiess. 2023 flog die Olympiasiegerin von Tokio bereits im Startspiel raus, 2024 fehlte sie wegen ihrer Schwangerschaft und 2025 musste sie kurzfristig wegen einer Verletzung Forfait geben.

Für sie geht es nun voraussichtlich am Mittwoch weiter. Dann trifft sie auf die Amerikanerin Caty McNally (24, WTA 63). Alle weiteren Schweizer Hoffnungen müssen am Montag und Dienstag erst noch das Auftaktspiel überstehen.

Die weiteren Schweizer Spiele in Paris

Am Montag:

11.00 Uhr: Jil Teichmann (WTA 207) – Ljudmila Samsonova (Rus, WTA 20)

11.00 Uhr: Susan Bandecchi (WTA 215) – Cristina Bucsa (Sp, WTA 31)

Ca. 12.30 Uhr: Stan Wawrinka (ATP 119) – Jesper de Jong (Ho, ATP 109)

Am Dienstag:

Viktorija Golubic (WTA 82) – Panna Udvardy (WTA 68)

Simona Waltert (WTA 93) – Katerina Siniakova (Tsch, WTA 36)

Am Montag:

11.00 Uhr: Jil Teichmann (WTA 207) – Ljudmila Samsonova (Rus, WTA 20)

11.00 Uhr: Susan Bandecchi (WTA 215) – Cristina Bucsa (Sp, WTA 31)

Ca. 12.30 Uhr: Stan Wawrinka (ATP 119) – Jesper de Jong (Ho, ATP 109)

Am Dienstag:

Viktorija Golubic (WTA 82) – Panna Udvardy (WTA 68)

Simona Waltert (WTA 93) – Katerina Siniakova (Tsch, WTA 36)

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