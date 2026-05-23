Belinda Bencic erlebt in Paris einen in erster Linie spassigen Auftakt – das hängt auch mit Töchterchen Bella zusammen, die die Tenniswelt entzückt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Belinda Bencic geniesst vor Roland Garros ein Event von Gaël Monfils

Ihre zweijährige Tochter Bella sorgt auf dem Court für Lacher

Bella wächst zweisprachig auf und lernt zusätzlich Englisch auf der Tour

Marco Pescio Reporter Sport

Wahrscheinlich würde sich Belinda Bencic (29) wünschen, immer so locker in Grand-Slam-Turniere starten zu können. Wenige Tage vor ihrem Auftaktspiel (am Sonntag gegen die österreichische Qualifikantin Sinja Kraus, 24) wurde sie von Gaël Monfils (39) zu dessen Abschiedsveranstaltung eingeladen: einem unterhaltsamen Turnierchen auf dem Court Philippe Chatrier, dem grössten Stadion der Anlage von Roland Garros. Bencic spielte dabei etwa ein Doppel mit US-Shootingstar Ben Shelton (23) oder hielt ein Schwätzchen mit Novak Djokovic (39). «Es war ein Event ganz im Stil von Gaël – eine echte Party», so Bencic.

1:11 Bencic ist mittendrin: Monfils feiert auf Platz grosse Abschiedsparty

Nicht weniger lustig war tags zuvor auch ihr erstes Training in Paris, ebenfalls auf Philippe Chatrier und mit Kollegin Viktorija Golubic (33), wobei die echte Protagonistin ihre eigene Tochter Bella (2) war. Diese sorgte mit ihrem Auftritt auf dem legendären Sandplatz für einige Lacher und süsse Aktionen.

«Das Video davon ist viral gegangen», meint Bencic lachend und fügt dann etwas ernster an: «Es sind diese Momente, die es für mich jetzt ausmachen. Ich geniesse es sehr, mit ihr reisen zu können.» Dies sei zwar etwas anstrengend, gibt sie zu, doch sie wisse dieses Privileg sehr zu schätzen: «Sie ist jetzt in einem coolen, herzigen Alter.»

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«Möglicherweise etwas naiv von mir»

Auf der Tour ist es längst völlig normal, dass die kleine Bella mit von der Partie ist. Im Frühjahr traf sie einst sogar auf den Männer-Weltranglistenersten Jannik Sinner (24), zeigte sich von ihm aber wenig beeindruckt, als dieser mit ihr Fussball spielen wollte. Bencic hat sich mittlerweile daran gewöhnt, dass ihre Tochter mit im Fokus steht. «Zu Beginn wollten wir sie noch schützen und haben versucht, dass sie nicht auf Bilder auftaucht. Möglicherweise war das etwas naiv von mir – denn es ist unmöglich, sie dabei zu haben und gleichzeitig jedem Fotografen zu sagen, dass er sie nicht fotografieren darf.»

Die Schweizer Spiele an den French Open Am Sonntag: 12.00 Uhr: Belinda Bencic (WTA 11) – Sinja Kraus (Ö, WTA 101) Am Montag: Stan Wawrinka (ATP 119) – Jesper de Jong (Ho, ATP 109) Noch nicht terminiert: Viktorija Golubic (WTA 82) – Panna Udvardy (WTA 68) Simona Waltert (WTA 93) – Katerina Siniakova (Tsch, WTA 36) Jil Teichmann (WTA 207) – Ljudmila Samsonova (Rus, WTA 20) Susan Bandecchi (WTA 215) – Cristina Bucsa (Sp, WTA 31) Am Sonntag: 12.00 Uhr: Belinda Bencic (WTA 11) – Sinja Kraus (Ö, WTA 101) Am Montag: Stan Wawrinka (ATP 119) – Jesper de Jong (Ho, ATP 109) Noch nicht terminiert: Viktorija Golubic (WTA 82) – Panna Udvardy (WTA 68) Simona Waltert (WTA 93) – Katerina Siniakova (Tsch, WTA 36) Jil Teichmann (WTA 207) – Ljudmila Samsonova (Rus, WTA 20) Susan Bandecchi (WTA 215) – Cristina Bucsa (Sp, WTA 31) Mehr

Bella wächst bei ihren Eltern zwei- bis dreisprachig auf. Einerseits lernt sie von Belinda Bencic Schweizerdeutsch, andererseits bekommt sie von Papa Martin Hromkovic (43) Slowakisch mit. «Und Englisch schnappt sie auf der Tour ebenfalls auf», so Bencic. «Kürzlich sagte sie beispielsweise ‹No!›»

«Nein» sei im Übrigen auch das erste Wort von Bella gewesen – und dann fügt Bencic mit einem Schmunzeln an: «Das ist überhaupt gerade ihr Lieblingswort …»