Darum gehts
- Stan Wawrinka (41) spielt bei French Open gegen Jesper de Jong (25)
- Ursprünglicher Gegner Arthur Fils (21) fällt wegen Verletzung aus
- Match am Montag: De Jong ist Weltnummer 109, Wawrinka 119
Es wäre auch zu schön gewesen. Ein Duell mit Arthur Fils (21), dem als Weltnummer 19 derzeit besten Franzosen, bei der allerletzten Teilnahme an den French Open. Doch Stan Wawrinkas (41) Widersacher muss zwei Tage vor dem Auftaktspiel wegen einer Verletzung Forfait geben. Nichts wird es aus dem «Derby» zwischen dem Lokalmatador und dem vom Pariser Publikum verehrten und adoptierten Romand.
Wawrinka trifft nun in Runde eins auf den Lucky Loser Jesper de Jong (25). Der Holländer ist die Nummer 109 der Welt und damit sportlich gesehen ein deutlich besseres Los für den Routinier, der im Ranking auf Platz 119 positioniert ist. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt. Ihre erste Begegnung geht am Montag über die Bühne.
Am Sonntag:
12.00 Uhr: Belinda Bencic (WTA 11) – Sinja Kraus (Ö, WTA 101)
Am Montag:
Stan Wawrinka (ATP 119) – Jesper de Jong (Ho, ATP 109)
Noch nicht terminiert:
Viktorija Golubic (WTA 82) – Panna Udvardy (WTA 68)
Simona Waltert (WTA 93) – Katerina Siniakova (Tsch, WTA 36)
Jil Teichmann (WTA 207) – Ljudmila Samsonova (Rus, WTA 20)
Susan Bandecchi (WTA 215) – Cristina Bucsa (Sp, WTA 31)
