DE
FR
Abonnieren

Doch kein Paris-Duell mit Fils
Gegner gibt bei Wawrinka-Dernière Forfait

Stan Wawrinka trifft bei seinem French-Open-Abschied nicht wie ausgelost auf den französischen Shootingstar Arthur Fils – dieser zieht sich kurzfristig vom Turnier zurück.
Publiziert: vor 47 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Kommentieren
1/2
Stan Wawrinka trifft nun auf einen Holländer in Runde eins.
Foto: Claude Diderich/freshfocus

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Stan Wawrinka (41) spielt bei French Open gegen Jesper de Jong (25)
  • Ursprünglicher Gegner Arthur Fils (21) fällt wegen Verletzung aus
  • Match am Montag: De Jong ist Weltnummer 109, Wawrinka 119
RMS_Portrait_563.JPG
Marco PescioReporter Sport

Es wäre auch zu schön gewesen. Ein Duell mit Arthur Fils (21), dem als Weltnummer 19 derzeit besten Franzosen, bei der allerletzten Teilnahme an den French Open. Doch Stan Wawrinkas (41) Widersacher muss zwei Tage vor dem Auftaktspiel wegen einer Verletzung Forfait geben. Nichts wird es aus dem «Derby» zwischen dem Lokalmatador und dem vom Pariser Publikum verehrten und adoptierten Romand.

Wawrinka trifft nun in Runde eins auf den Lucky Loser Jesper de Jong (25). Der Holländer ist die Nummer 109 der Welt und damit sportlich gesehen ein deutlich besseres Los für den Routinier, der im Ranking auf Platz 119 positioniert ist. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt. Ihre erste Begegnung geht am Montag über die Bühne.

Die Schweizer Spiele an den French Open

Am Sonntag:

12.00 Uhr: Belinda Bencic (WTA 11) – Sinja Kraus (Ö, WTA 101)

Am Montag:

Stan Wawrinka (ATP 119) – Jesper de Jong (Ho, ATP 109)

Noch nicht terminiert:

Viktorija Golubic (WTA 82) – Panna Udvardy (WTA 68)

Simona Waltert (WTA 93) – Katerina Siniakova (Tsch, WTA 36)

Jil Teichmann (WTA 207) – Ljudmila Samsonova (Rus, WTA 20)

Susan Bandecchi (WTA 215) – Cristina Bucsa (Sp, WTA 31)

Am Sonntag:

12.00 Uhr: Belinda Bencic (WTA 11) – Sinja Kraus (Ö, WTA 101)

Am Montag:

Stan Wawrinka (ATP 119) – Jesper de Jong (Ho, ATP 109)

Noch nicht terminiert:

Viktorija Golubic (WTA 82) – Panna Udvardy (WTA 68)

Simona Waltert (WTA 93) – Katerina Siniakova (Tsch, WTA 36)

Jil Teichmann (WTA 207) – Ljudmila Samsonova (Rus, WTA 20)

Susan Bandecchi (WTA 215) – Cristina Bucsa (Sp, WTA 31)

Mehr zu den French Open
«Das wird das grösste Spiel meines Lebens»
Tessinerin mit Paris-Debüt
«Das wird das grösste Spiel meines Lebens»
Bencic und Co. fordern bei den French Open mehr Geld
«Fühlen uns nicht gehört»
Bencic und Co. fordern bei den French Open mehr Geld
«Wieder Kult-Hosen? Ich müsste das Museum fragen»
Wawrinka vor Paris-Dernière
«Wieder Kult-Hosen? Ich müsste das Museum fragen»
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen