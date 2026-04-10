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Enges Duell mit Tschechien
Kämpferische Bencic legt für die Schweiz vor

In der Quali-Affiche des Billie-Jean-King-Cups gegen die stark aufgestellten Tschechinnen führt die Schweiz mit 1:0. Belinda Bencic sorgt für einen Auftakt nach Mass.
Publiziert: 16:34 Uhr
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Aktualisiert: vor 58 Minuten
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Belinda Bencic wird ihrer Favoritenrolle gerecht.
Foto: Claude Diderich/freshfocus
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Marco PescioReporter Sport

Jubel in der Bieler Tennis-Arena: In der erwartbar engen Billie-Jean-King-Cup-Begegnung mit Tschechien starten die Schweizerinnen besser. Weltnummer 11 Belinda Bencic kämpft sich in 3:04 Stunden zu einem 6:3, 6:7, 6:4-Erfolg über die 13 Plätze hinter ihr klassierte Marie Bouzkova.

Bencics Widersacherin, die an Ostern das WTA-250-Turnier in Bogota (Kol) gewonnen hat, erweist sich wenig überraschend als echte Knacknuss. Vor allem im Verlauf des zweiten Satzes, indem sie sich aus Breakrückstand befreien kann und die Partie noch einmal spannend macht. Doch Bencic zieht in diesem spektakulären Duell vor Heimpublikum durch und bringt die in der Breite nominell besser aufgestellten Tschechinnen – mit gleich vier Top-50-Profis – in Rücklage.

Im zweiten Einzel des Tages hat die Zürcherin Viktorija Golubic (WTA 79) gegen Linda Noskova (WTA 14) die Aussenseiterrolle inne, könnte die Schweiz aber mit einem weiteren Sieg ein Stückchen näher an das Finalturnier im September bringen.

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