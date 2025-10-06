Meilenstein für Simona Waltert. Die Schweizer Tennisspielerin stösst erstmals in die Top 100 der Weltrangliste vor.

Simona Waltert steht erstmals in den Top 100 der Welt

Simona Waltert steht erstmals in den Top 100 der Welt

Erstmals Teil der Top 100: Simona Waltert. Foto: Claude Diderich/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Simona Waltert (24) gehört erstmals zu den besten hundert Tennisspielerinnen der Welt. In der Weltrangliste vom Montag belegt die Bündnerin Platz 98. Sie ist damit aktuell nach Belinda Bencic (WTA 16) und Viktorija Golubic (WTA 64) die drittbeste Schweizerin. Jil Teichmann (WTA 106) verliert einen Rang und wird von Waltert als Schweizer Nummer drei abgelöst.

Waltert verdiente sich den Vorstoss in die Top 100 durch den Sieg beim ITF-100-Turnier in der vorletzten Woche in Lissabon und das Erreichen des Viertelfinals beim Challenger-Turnier in Cosenza in Italien. 18 Ränge macht sie im Ranking gut.

Wegen des zehn Tage dauernden Masters-1000-Events in Peking gab es am vergangenen Montag kein WTA-Ranking.