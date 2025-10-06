DE
FR
Abonnieren

Drittbeste Schweizerin
Simona Waltert steht erstmals in den Top 100 der Welt

Meilenstein für Simona Waltert. Die Schweizer Tennisspielerin stösst erstmals in die Top 100 der Weltrangliste vor.
Publiziert: vor 43 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Erstmals Teil der Top 100: Simona Waltert.
Foto: Claude Diderich/freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Simona Waltert (24) gehört erstmals zu den besten hundert Tennisspielerinnen der Welt. In der Weltrangliste vom Montag belegt die Bündnerin Platz 98. Sie ist damit aktuell nach Belinda Bencic (WTA 16) und Viktorija Golubic (WTA 64) die drittbeste Schweizerin. Jil Teichmann (WTA 106) verliert einen Rang und wird von Waltert als Schweizer Nummer drei abgelöst. 

Mehr Tennis
Sinner nutzt Schläger als Gehstock und muss gestützt werden
Mit Video
Schläger als Gehstock genutzt
Verletzungsdrama um Tennis-Superstar Sinner
Federer vor Wahl in Hall of Fame – auch Tennis-Fans dürfen abstimmen
Maestro gehört noch nicht dazu
Roger Federer steht vor Wahl in die Tennis-«Hall of Fame»
Vierter WTA-Titel für Anisimova
China Open in Peking
Vierter WTA-Titel für Anisimova
Golubic erkämpft sich 5. Challenger-Titel in über drei Stunden
Vor Ende nochmals gezittert
Golubic erkämpft sich 5. Challenger-Titel in über drei Stunden
Golubic schafft in Suzhou den Einzug in den Final
Zürcherin spurt vor
Golubic schafft in Suzhou den Einzug in den Final
Teichmann beendet Tennis-Saison vorzeitig
«Auf Geist und Körper hören»
Teichmann beendet Tennis-Saison vorzeitig

Waltert verdiente sich den Vorstoss in die Top 100 durch den Sieg beim ITF-100-Turnier in der vorletzten Woche in Lissabon und das Erreichen des Viertelfinals beim Challenger-Turnier in Cosenza in Italien. 18 Ränge macht sie im Ranking gut. 

Wegen des zehn Tage dauernden Masters-1000-Events in Peking gab es am vergangenen Montag kein WTA-Ranking. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen