Viktorija Golubic beisst sich im Final des Challenger-Turniers in Suzhou durch und gewinnt. Das Spiel dauert über drei Stunden, die Zürcherin gerät dabei kurz vor Ende nochmals ins grosse Zittern.

Hart erkämpfter und umso wertvollerer Sieg: Viktorija Golubic. Foto: PETER KLAUNZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Viktorija Golubic gewinnt im Final des Challenger-Turniers in Suzhou gegen die Amerikanerin Katie Volynets 4:6, 6:4, 6:4 und feiert ihren fünften Titel auf dieser Stufe.

Viktorija Golubic (WTA 70) erfreut sich wie schon im letzten Jahr einer glänzenden Spätform. Beim Final in China hat sie aber auch ein wenig Glück. Sie liegt gegen die 37 Positionen schlechter klassierte Katie Volynets im zweiten Satz bereits mit Break 3:4 zurück, ehe ihr die Wende gelingt.

Die Kalifornierin bekundet wohl auch ein physisches Problem. Nach einer kurzen Pause gewinnt Golubic die nächsten neun Punkte und wenig später den zweiten Satz. Im dritten Durchgang führt die Schweizerin schnell 5:1, gerätt aber noch ins Zittern. Nach über drei Stunden nutzt die 32-jährige Zürcherin dann ihren zweiten Matchball zum wichtigen Sieg.

Neben zwei WTA-Titeln ist es für Golubic der fünfte auf der zweithöchsten Tour. Im Ranking macht sie sechs Plätze gut. Die Punkte sind vor allem auch deshalb wichtig, weil die Schweizer Nummer 2 von den Siegen beim WTA-Turnier in Nanchang und dem Challenger in Limoges bis Ende Jahr viele Zähler zu ersetzen hat.