Erholung statt Punktjagd im Finish: Für Tennis-Ass Jil Teichmann ist die Saison früher beendet als geplant.

1/2 Jil Teichmann beendet die Tennis-Saison 2025 bereits im jetzt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Jil Teichmann beendet ihre Saison vorzeitig, um sich zu erholen

Teichmann hört auf Geist und Körper, priorisiert Selbstfürsorge

Zwischenzeitlich erreichte sie Platz 85 der Weltrangliste, aktuell auf Position 105

Marco Pescio Reporter Sport

Jil Teichmann (28) wird in diesem Jahr keine Turniere mehr bestreiten. Die Bielerin schreibt auf Instagram: «Ich möchte auf Geist und Körper hören und diese Zeit nutzen, um mich zu erholen.» Es sei keine leichte Entscheidung gewesen: «Aber auf mich selbst zu hören und mich um mich selbst zu kümmern, hat Priorität.»

Sie freue sich auf die kommende Phase und bedanke sich bei allen für die Unterstützung, so Teichmann, die sich heuer nach schwierigen Jahren wieder zurückmeldete. Zwischenzeitlich stiess sie bis auf Platz 85 der Weltrangliste vor. Beim WTA-250-Turnier in Iasi (Rum) stand sie im Final. Aktuell belegt sie Position 105.