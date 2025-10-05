DE
Blessur am rechten Oberschenkel
Verletzter Sinner gibt in Shanghai auf

Jannik Sinner muss das Turnier in Shanghai aufgeben. Der Weltranglistenzweite hat sich am Oberschenkel verletzt.
Publiziert: vor 12 Minuten
Jannik Sinner gibt in Shanghai auf.
Foto: HECTOR RETAMAL
AFPAgence France Presse

Eine Verletzung hat Tennisstar Jannik Sinner auf seiner Mission Titelverteidigung beim ATP-Masters in Shanghai gestoppt. Der Weltranglistenzweite aus Italien musste in seinem Drittrundenmatch gegen Tallon Griekspoor (Holland) beim Stand von 7:6 (7:3), 5:7, 2:3 wegen einer Blessur am rechten Oberschenkel aufgeben.

Sichtbar wurden die Probleme beim vierten Spiel des dritten Satzes, das Sinner mit Schmerzen beendete und über den Court humpelte. Der viermalige Grand-Slam-Champion hatte tags zuvor bei ebenfalls unangenehmen Bedingungen mit Temperaturen um die 30 Grad und einer enormen Luftfeuchtigkeit in der zweiten Runde Daniel Altmaier (Kempen) mit 6:3, 6:3 ausgeschaltet. 

Griekspoor trifft nun beim mit 9,2 Millionen Dollar dotierten Turnier auf Valentin Vacherot aus Monaco.

