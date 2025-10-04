Golubic schafft in Suzhou den Einzug in den Final

1/2
Viktorija Golubic steht am Challenger-Turnier in Suzhou im Final.
Foto: Getty Images
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Viktorija Golubic sammelt am Challenger-Turnier im chinesischen Suzhou wertvolle WTA-Punkte. Ein Sieg trennt sie noch vom ersten Turniersieg der Saison.
Die 32-jährige Zürcherin (WTA 70) schafft am Samstag mit einem 6:3, 6:3-Erfolg gegen die sechs Jahre ältere Deutsche Tatjana Maria (WTA 44) den Einzug in den Final.
Damit trennt Golubic noch ein Sieg vom ersten Titel des Jahres. Ihre Gegnerin am Sonntag ist die Amerikanerin Katie Volynets (WTA 107). Bereits jetzt steht fest, dass Golubic ab nächster Woche in der Weltrangliste nach 15 Monaten wieder zu den 65 besten Spielerinnen gehören wird.
