Die Liste der Verletzten im Ski-Weltcup wird länger und länger. Der nächste Name in dieser unrühmlichen Auflistung lautet Valerie Grenier.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Am kommenden Wochenende startet in Sölden die Weltcup-Saison. Die Frauen machen mit dem Riesenslalom am Samstag den Auftakt. Nicht am Start stehen wird Valerie Grenier (29). «Es bricht mir das Herz, diese Nachricht zu schreiben», beginnt die Kanadierin ihren Post auf Instagram. Zu einem Bild, das sie an Krücken zeigt, teilt die dreifache Weltcup-Siegerin mit, dass sie sich am Knie verletzt hat.

«Ich fliege nach Hause, um das ganze Ausmass der Verletzung abzuklären», fährt Grenier fort. Eine Operation wird für Freitag anberaumt. «Zu sagen, dass ich am Boden zerstört bin, wäre eine Untertreibung», zeigt sich Grenier, die 2023 im Team WM-Bronze gewann, niedergeschlagen. Gleichzeitig bedankt sie sich für die Anteilnahme an ihrer Verletzung und wünscht ihren Konkurrentinnen viel Glück. Unter dem Post melden sich gleich mehrere Ski-Stars.

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Mikaela Shiffrin (31) kommentiert ein rotes Herz, Camille Rast (27) spricht ihr «Courage» aus. Auch Lindsey Vonn (42), die nach ihrem heftigen Sturz bei den Olympischen Spielen ebenfalls ausfällt, wünscht schnelle Genesung. Aber Grenier ist nicht der einzige Name, der auf der Startliste in Sölden fehlen wird.

Grosse Namen fehlen beim Saisonauftakt

Sofia Goggia (33) laboriert noch an den Nachwehen einer Virus-Erkrankung herum und lässt den Saisonauftakt sausen. Neben Goggia fehlt mit Federica Brignone (36) ein zweiter Ski-Star aus Italien. Nachdem die Italienerin die letzte Saison vorzeitig abbrechen musste, ist nicht klar, wann sie in den Weltcup zurückkehrt. Goggia hat auch anderthalb Jahre nach ihrer schweren Verletzung noch immer mit den Folgen zu kämpfen.

Auch das Männer-Feld weist in Sölden namhafte Lücken auf. Vor wenigen Tagen riss sich Aleksander Kilde (34) die Achillessehne und fällt für den ganzen Winter aus. Für den Norweger ist es ein «brutaler» Rückschlag auf seinem Weg zurück in den Ski-Zirkus nach seiner heftigen Verletzung, die er sich im Januar 2024 in Wengen zuzog.