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Swiss-Ski schmiss auch 59-jährigen Co-Trainer raus
«An der Party hatte ich den blauen Brief in der Hand»

Nach nur einer Saison entmachtet Swiss-Ski Speed-Coach Stefan Abplanalp und entlässt Co-Trainer Jvano Nesa. Der langjährige Nachwuchsbetreuer ist gekränkt über fehlende Erklärung und neue Chancen – und wechselt zu Ski Valais.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Keine Zukunft bei Swiss-Ski: Nach fast 20 Jahren wurde Jvano Nesa (r.) gekündigt. Der 59-Jährige hätte gerne weitergemacht.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Swiss-Ski trennt sich von Trainern Abplanalp und Nesa nach nur einem Winter
  • Nesa erhielt Entlassungsbrief im März während Hählens letztem Rennen in Italien
  • Nesa war 20 Jahre bei Swiss-Ski, trainierte Stars wie Gisin und Holdener

Man strebte Kontinuität an. Und beendete die Zusammenarbeit nach einem Winter. Speed-Gruppentrainer Stefan Abplanalp wurde von Swiss-Ski nach einem Winter entmachtet. Ein Jahr vor der WM. Obwohl die Resultate stimmten, wie Alpin-Direktor Hans Flatscher erklärte. Die Athletinnen hätten gerne weiter mit Abplanalp zusammengearbeitet. Ihre Versuche, ihn doch noch im Team zu halten – in anderer Funktion – waren nutzlos. Abplanalp wechselt zum Skicross. 

Was Swiss-Ski nicht kommunizierte: Auch Jvano Nesa muss gehen. Mit fast 60 Jahren und nach 20 Jahren beim Verband. Zuletzt war der Tessiner Co-Trainer der Weltcupmannschaft, kümmerte sich unter anderem um Speed-Aufsteigerin Malorie Blanc (22).

Davor hatte er viele andere Funktionen, kümmerte sich auch um den Nachwuchs. «Ich betreute viele der heutigen Top-Athletinnen schon im C-Kader. Michelle Gisin (32), Wendy Holdener (33), Corinne Suter (31) und andere. Sie werden nicht mehr ewig fahren. Ich hätte gerne weitergemacht – und sie glaube ich auch mit mir», sagt er.

Die Gründe? «Erhielt nie eine klare Antwort»

Die schriftliche Entlassung erhielt Nesa letzten Winter in San Pellegrino (It) im März. Damals fuhr Joana Hählen (34) ihr letztes Weltcuprennen. Nesa war im Wechselbad der Gefühle. «Es gab eine grosse Party und ich hatte den blauen Brief in der Hand. Das tat sehr weh.»

Doch warum wurde er überhaupt entlassen? «Eine klare Antwort darauf erhielt ich nie. Es hiess nur, die Kommunikation sei nicht gut. Ich glaube aber nicht, dass ich etwas anderes gemacht habe als die 19 Jahre davor.»

Man spürt: Nesa ist gekränkt. Im Gegensatz zu Abplanalp habe Swiss-Ski keine Optionen für einen Verbleib in anderer Funktion geboten. «Das schmerzt am meisten. Einerseits betont Swiss-Ski immer, dass man das Knowhow im System halten möchte. Und dann das.»

«Es gab eine Spaltung innerhalb des Trainerteams»

Wurde Nesa seine enge Bindung zu Abplanalp zum Verhängnis? «Ich weiss es nicht. Aber es gab schon eine Spaltung innerhalb des Trainerteams. Am Berg arbeiteten wir gut zusammen, daneben bildeten sich aber zwei Gruppen. Das fand ich schade.»

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Nesa beginnt im Sommer einen neuen Job bei Ski Valais. «Ich freue mich, wieder Nachwuchsfahrer ausbilden zu können. Die Entlassung bei Swiss-Ski ist hart. Aber ich hatte es im Verband insgesamt sehr gut und bin auch sehr dankbar dafür.»

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