Franjo von Allmen wird bei Swiss Ski zum Athleten des Jahres gekürt. Auf der Bühne erzählt Moderator Rainer Maria Salzgeber, dass ihm der Olympiasieger handschriftlich geschrieben habe.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Am Ende ist es reine Mathematik. Wer hat die meisten Olympia-Medaillen und in welcher Farbe? So kommts, dass Franjo von Allmen (24) an der Swiss Ski Night in Zürich seine Ski-Alpin-Kollegen Marco Odermatt (28) und Loic Meillard (29) mit ebenfalls je drei Olympia-Medaillen aussticht. Von Allmens Medaillen-Trio ist komplett golden, das der Kollegen eben nicht.

Da fallen auch die drei Gesamtweltcup-Kugeln von Odermatt nicht mehr ins Gewicht. Von Allmen ist beim Skiverband Athlet des Jahres. «Auf jeden Fall ein schöner Lohn für die Arbeit», sagt der Berner Bormio-Dominator nach dem offiziellen Teil.

Von Allmen bedankt sich bei Wegbegleitern

Im offiziellen Teil enthüllte Moderator und SRF-Mann Rainer Maria Salzgeber auf der Bühne, dass er nach seinem Einsatz als Moderator am grossen Von-Allmen-Empfang in Boltigen vom Ski-Star selber einen handgeschriebenen Brief erhalten habe.

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«Es haben nicht nur Leute einen Brief von mir bekommen, die am Fan-Empfang mitgeholfen haben», sagt von Allmen danach zu Blick. Der Berner schildert, dass er nach der Saison versucht habe, sich bei möglichst vielen Menschen schriftlich zu bedanken. «Da waren Leute darunter, die mich auf meinem Weg begleiteten. Leute, die viel Wert haben für mich. Ich versuche, an alle zu denken und so ein kleines Dankeschön auszusprechen.»

Handgeschriebene Post vom Olympia-Helden. Kriegt nun Salzgeber auch für seine Moderation an der Swiss-Ski Night eine Nachricht aus Boltigen? Von Allmen lacht und sagt: «Je mehr es davon gibt, desto weniger ist es wert.»

Zumindest zum anstossen an der Party nach dem offiziellen Gala-Teil dürfte der Ski-Star und der Fernseh-Walliser Zeit gefunden haben.