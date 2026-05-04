Thun ist Schweizer Meister. Das freut nicht nur die Berner Oberländer. Sogar aus der Bundesliga gibts Gratulationen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft FC Thun wird als Aufsteiger überraschend Schweizer Meister im Fussball

Ski-Star Franjo von Allmen lobt Teamarbeit und Kampfgeist des Vereins

Ex-Coach Urs Fischer: «Solche Märchen sind im modernen Fussball selten»

Thun schreibt das grosse Fussball-Märchen – der Aufsteiger ist Schweizer Meister. Ski-Star Franjo von Allmen (24), er stammt aus Boltigen BE, freut sich mit dem FC Thun mit. «Was der FC Thun mit Leidenschaft und starker Teamarbeit erreicht hat, verdient höchsten Respekt. Herzliche Gratulation an alle Beteiligten zum Meistertitel. Ein schöner Beweis dafür, dass grosse Geschichten oft direkt vor der Haustür beginnen.»

Ski-Talent Dania Allenbach (19) fügt an: «Ich gratuliere dem FC Thun ganz herzlich zum Meistertitel! Was ihr diese Saison gezeigt habt, ist beeindruckend und zeigt, welchen Kampfgeist, Zusammenhalt und Willen ihr bis zum Schluss hattet. Chapeau!» Sie stammt aus Gstaad BE.

«Der erste Titel von vielen!»

Und auch die Curling-Weltmeisterinnen um Skip Xenia Schwaller (23) freuen sich mit den Thunern. Drei der vier Spielerinnen (Selina Gafner, Fabienne Rieder und Selina Rychiger) stammen alle aus Matten BE am Thunersee. Sie sagen: «Heya FC Thun, Gratulation zum ersten Titel von vielen! Wir sind stolz auf euch.»

Formel-E-Pilot Nico Müller (34) gewann am Samstag in Berlin erstmals ein Rennen in der Elektro-Meisterschaft – und jubelte am Sonntag mit dem FC Thun mit. «Der Titel ist unglaublich, da hat sich ein echtes Fussballmärchen bei uns im Berner Oberland abgespielt. Ich bin super stolz auf die Gielä», sagt der Porsche-Fahrer aus Blumenstein BE, der diese Saison mit seiner Familie und Kollegen auch mehrmals in der Stockhorn-Arena an den Spielen dabei war.

Müller: «Es ist eine einzigartige Saison. Der Titel ist ein riesiges Statement, das man gesetzt hat. Ich hoffe, die Mannschaft und der Staff greifen auch in Zukunft weiter voll an.»

Auch aus der Bundesliga gibts prominente Gratulationen. Urs Fischer, Ex-Thun-Coach und mittlerweile bei Mainz an der Seitenlinie, schriebt auf Instagram: «Als Aufsteiger derart souverän Meister zu werden, ist wirklich sensationell! Hut ab! Im modernen Fussball sind solche Märchen selten geworden – umso schöner, dass sie dennoch wahr werden können.» Fischer habe noch immer ein besonderes Verhältnis zum FC Thun, er freue sich deshalb wirklich «von ganzem Herzen mit den Fans, der Stadt, dem Verein, den Verantwortlichen und dem gesamten Umfeld über diesen hochverdienten Triumph!»