Besondere Ehre für Franjo von Allmen: Der dreifache Olympia-Sieger wird von Forbes auf die U30-Liste aus Europa gewählt. Mit Alisha Lehmann befindet sich auch eine Schweizer Sportlerin unter den Top 30.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Franjo von Allmen gewinnt 2026 drei Olympia-Goldmedaillen im Skifahren in Bormio

Forbes ehrt ihn in «30 Under 30 Europe 2026» für Top-Leistungen

Mit 23 jüngster Weltmeister 2025, Alisha Lehmann ebenfalls auf der Liste War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Gold in der Abfahrt, im Super-G und mit Tanguy Nef (29) in der Team-Kombination – Franjo von Allmen (24) war im Februar der grosse Abräumer bei den Ski-Wettbewerben an Olympia im italienischen Bormio. Und die drei Goldmedaillen sicherte er sich sogleich bei seiner ersten Teilnahme an Olympischen Spielen.

Dank seiner unglaublichen Leistungen schafft es der Berner Oberländer in der Kategorie «Sports and Games» auf die Liste «30 Under 30 Europe 2026» des US-Wirtschaftsmagazins Forbes, das jährlich herausragende junge Führungspersönlichkeiten in zehn Kategorien auszeichnet.

«Franjo von Allmen entpuppte sich als einer der Durchstarter der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina, gewann drei Goldmedaillen im alpinen Skisport und wurde zum erfolgreichsten Schweizer Skirennfahrer bei einer einzigen Olympiade», schreibt Forbes auf seiner Webseite. «Mit nur 23 Jahren gewann er die Alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2025 und wurde damit zum jüngsten Weltmeister in der Geschichte dieser Disziplin», begründet das Magazin die Wahl weiter.

Auch Lehmann auf der Forbes-Liste

Neben von Allmen schaffen es auch sieben weitere Olympionikinnen und Olympioniken auf die Liste. Darunter der norwegische Skilangläufer Johannes Hösflot Klaebo (29), der im Februar sechs Goldmedaillen holte und sich mit insgesamt elfmal Gold an Olympischen Spielen zum höchstdekorierten Winter-Olympioniken aller Zeiten krönte, sowie die holländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27) und der norwegische Kombinierer Jens Luras Oftebro (25).

Unter den nicht Olympischen Sportlerinnen und Sportlern ist mit Fussballerin Alisha Lehmann (27) auch eine weitere Schweizerin. «Alisha Lehmann ist eine Schweizer Nationalstürmerin, die bereits über 65 Länderspiele bestritten hat und kürzlich einen vielbeachteten Wechsel zum WSL-Team Leicester City im Jahr 2026 vollzogen hat», schreibt Forbes. Aber auch ihre Erfolge abseits des Spielfelds berücksichtigt das Magazin: «Sie ist eine der einflussreichsten Sportlerinnen der Welt und hat über 27 Millionen Follower auf Instagram und TikTok».