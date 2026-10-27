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Mega-Nachfrage bei WM, Lauberhorn und Co
So kommst du noch an Tickets für die Ski-Highlights der Saison

Sind für die Ski-WM in Crans-Montana und die Weltcuprennen in Adelboden und Wengen überhaupt noch Tickets erhältlich? Blick liefert die Antwort.
Publiziert: vor 1 Minute
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Darum gehts

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Marcel W. PerrenReporter Sport

Obwohl unsere Alpin-Stars serienweise Erfolge einfahren, sind derzeit viele Schweizer Ski-Fans frustriert. Und zwar deshalb, weil sie bisher noch kein Ticket für die Grossanlässe im kommenden Winter erhalten haben.

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Im WM-Stadion von Crans-Montana sind rund drei Monate vor der Eröffnungsfeier nur noch wenige Zuschauerplätze frei.
Foto: Pascal Muller/freshfocus

Die schlechte Nachricht vorweg: Die Billette für die WM-Abfahrt der Männer in Crans-Montana sind restlos ausverkauft. «Die Nachfrage hat das Angebot für dieses Rennen um ein Vielfaches überstiegen», bestätigt Diego Züger, der sich den CEO-Posten bei Swiss-Ski mit Walter Reusser teilt. Es gibt jedoch ein Aber!

Denn im selben Atemzug macht Züger deutlich, dass die Fans ihren Traum von einem WM-Live-Erlebnis noch nicht begraben müssen: «Für den Super-G, Riesenslalom und die Team-Kombination der Männer sind aktuell noch Tickets erhältlich, wenn auch nicht mehr allzu viele. Dasselbe trifft auf die Frauen-Abfahrt und den Slalom zu. Etwas mehr Zuschauerplätze sind für die restlichen Rennen noch frei.»

Letzte Chance für Adelboden-Tickets

Fast so gross wie bei der WM (1. bis 14. Februar 2027) ist die Nachfrage für den Riesenslalom am Adelbodner Chuenisbärgli (9. bis 10. Januar). «Die Tribünenplätze waren bereits zwei Minuten nach dem Verkaufsstart ausverkauft. Eineinhalb Stunden später hat uns das OK mitgeteilt, dass auch das Ticket-Kontingent für die Fanzone vergriffen ist», erzählt Züger.

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Nun erhalten die Leute, welche Marco Odermatt zum sechsten Adelboden-Sieg in Serie schreien wollen, eine letzte Chance: Am 28. Oktober wird die zweite und letzte Verkaufswelle für die Fanzone am Chuenisbärgli lanciert. Für den Slalom am Sonntag hingegen sind noch ausreichend Tickets erhältlich.

Lauberhorn-Fans müssen richtig schnell sein

Die meisten Tickets sind derzeit noch für die Lauberhornrennen vom 15. bis 17. Januar erhältlich. Das ist aber einzig auf die Tatsache zurückzuführen, dass der offizielle Kartenverkauf für den Weltcup-Klassiker erst am 2. November beginnt. Wer dabei sein will, sollte am kommenden Montag aber sehr schnell den Onlineticketshop von Swiss-Ski besuchen. Denn: Im Vorjahr waren die Publikumsplätze der längsten Abfahrt der Welt in Rekordzeit vergriffen.

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