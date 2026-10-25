Braathen knutscht mit Freundin – und wird ganz verlegen

Lucas Braathen startet die Riesenslalom-Saison so, wie er die letzte beendet hat: mit einem Sieg. Auf der Tribüne fiebert seine Freundin Isadora Cruz mit. Als er Bilder vom Siegerkuss sieht, ist Braathen plötzlich ganz verlegen.

Darum gehts Lucas Braathens Freundin Isadora Cruz feiert mit ihm Sölden-Sieg

Als Braathen Knutschbilder sieht, wird er während Interview ganz verlegen

Der Ski-Star und die Schauspielerin sind seit Anfang 2025 ein Paar

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Auf dem Schnee von Sölden (Ö) fährt Lucas Braathen (26) der Konkurrenz davon. Mit knapp einer halben Sekunde Vorsprung gewinnt der Brasilianer den Riesenslalom vor dem Schweizer Duo Loïc Meillard (29) und Marco Odermatt (29). Der Jubel ist ausgelassen, nach 2020 – damals noch für Norwegen – triumphiert er zum zweiten Mal am Rettenbachgletscher.

Im Sieger-Interview beim ORF verschlägt es Braathen aber plötzlich die Sprache. Er wird sogar richtig verlegen. Der Grund: seine Freundin Isadora Cruz (28). Die brasilianische Schauspielerin ist erstmals live bei einem Skirennen dabei und fiebert auf der Tribüne mit. Als Braathens Sieg feststeht, vergiesst sie ein paar Freudentränen. Und lässt es sich nicht nehmen, mit einem ausgiebigen Siegerkuss zu gratulieren.

Diese Szene bleibt auch den Kameraleuten nicht verborgen. Während des Interviews werden die Bilder eingespielt. «Nein, das müsst ihr nicht zeigen, aiaiai», sagt Braathen, als er das sieht. Auch wenn er es geniesst, den Triumph mit seiner Freundin feiern zu können, ist ihm das sichtlich unangenehm. «Das war nicht fürs Fernsehen gedacht», erklärt er seine Reaktion. Und fügt an: «Aber so ist das.»

Leben für die Liebe umgekrempelt

Braathen und Cruz sind seit Anfang 2025 ein Paar. Erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit haben sie sich im Sommer 2025 gezeigt. Damals turtelten sie frisch verliebt in Kitzbühel (Ö). «Mein Herz ist erfüllt, ich bin sehr dankbar», sagte der Ski-Star damals.

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Für seine Freundin hat er sein Leben umgekrempelt und das Training ausserhalb der Saison nach Brasilien verlegt. «Ich dachte immer, ich würde nach meiner Karriere als Skirennfahrer in Brasilien leben. Aber irgendwie sind wir dann doch schon dort gelandet», sagt er kürzlich gegenüber «Verdens Gang». Die unkonventionelle Vorbereitung tut seinem Erfolg keinen Abbruch. Inklusive Olympia feiert Braathen den vierten Riesen-Sieg in Serie.

Dass er diesen mit seiner Freundin bejubeln kann, freut Braathen. Cruz wird ihn in diesem Winter vermehrt an Rennen begleiten. Die Dreharbeiten zur Serie «Coração Acelerado» (übersetzt: Herzrasen), in der sie eine Hauptrolle spielt, sind inzwischen abgeschlossen. So hat sie mehr Zeit für ihren Freund. Und kann ihn bei den Rennen als Glücksbringer unterstützen.