Rückenprobleme haben die Karriere von Felix Neureuther begleitet. Nun kämpft er weiterhin damit. Und bräuchte eigentlich eine Operation. Der Ex-Skistar versucht jedoch, diese zu vermeiden.

Darum gehts Felix Neureuther leidet auch nach dem Rücktritt an Rückenproblemen und müsste operiert werden

Wegen einer Wirbelversteifung verpasste er eine Charity-Veranstaltung und schont sich und macht Reha

Der 42-Jährige will eine grössere Rückenoperation vermeiden und setzt auf konservative Therapie

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Schon während seiner Karriere hatte Felix Neureuther (42) immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen, erlitt mehrere Bandscheibenvorfälle. Auch Jahre nach seinem Rücktritt sind diese nicht verschwunden. Wie der Slalom-Vizeweltmeister von 2013 nun verraten hat, müsste er sich eigentlich einer Operation unterziehen.

Mitte Oktober verpasste er aus diesem Grund eine Charity-Veranstaltung. «Er hat eine Wirbelversteifung und hätte eigentlich operiert werden sollen», erklärte sein Vater Christian Neureuther (77) die Abwesenheit seines Sohnes gemäss deutschen Medien. Auf den Eingriff hat er vorerst aber verzichtet. «Er versucht es mit einer konservativen Therapie, muss sich aber schonen und darf nicht golfen», so Papa Neureuther weiter.

«Ich kann hier stehen»

Wenige Tage später ist Felix Neureuther in München (De) an der Verleihung des Blauen Panthers zu Gast. Und gibt gegenüber bunte.de ein Gesundheitsupdate. «Alles gut. Ich kann hier stehen», lautet seine pragmatische Antwort auf die Frage, wie es ihm geht. Dann führt der 13-fache Weltcupsieger aus, dass er aktuell «im grossen Reha-Modus» ist.

Denn er möchte einen operativen Eingriff so lange wie nur möglich umgehen. Er setzt stattdessen auf andere Therapien. «Ich bin jetzt 42. Das ist schon ein bisschen jung für eine grössere Operation am Rücken», gibt er ehrlich zu.

Neureuther ist einer der erfolgreichsten deutschen Skirennfahrer. Bei Weltmeisterschaften gewann er einst fünf Medaillen, im Slalom neben Silber auch zweimal Bronze (2015 und 2017) sowie Gold (2005) und Bronze (2013) im Team. 2019 hat er seine Karriere beendet und ist dem Skisport als ARD-Experte erhalten geblieben. Privat ist Neureuther mit der ehemaligen Biathletin und Langläuferin Miriam Neureuther verheiratet, das Paar hat vier Kinder.