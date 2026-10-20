Aksel Lund Svindal bleibt Trainer im Ski-Weltcup. Nach der Verletzung seines Schützlings Lindsey Vonn hat er einen neuen Job gefunden – in seiner norwegischen Heimat.

Darum gehts Aksel Lund Svindal wird Trainer beim norwegischen Ski-Team

Letzte Saison war er noch an der Seite von Lindsey Vonn im Einsatz

Svindal wird sich vor allem um die Techniker kümmern

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Vor einem Jahr ist Aksel Lund Svindal (43) in den Ski-Weltcup zurückgekehrt. Er sollte Lindsey Vonn (42) dabei helfen, das grosse Ziel Olympiagold zu erreichen. Wie die Zusammenarbeit endete, ist bekannt. Vonn stürzte und verletzte sich schwer. Für den Norweger war klar, dass sie ihn nun nicht mehr an ihrer Seite braucht. Über seine eigene Zukunft war er sich noch unschlüssig.

Zwar verriet Svindal im April, dass er diverse Anfragen bekommen hat, bezeichnete es aber als etwas abwegig «noch einen Winter lang» unterwegs zu sein. Der Grund: seine Familie. Er und seine Verlobte haben einen dreijährigen Sohn, zudem hat Amalie Iuel (32) diesen Sommer ihre Leichtathletik-Karriere beendet, weil sie ihre Familie vergrössern möchten.

Kurz vor dem Saisonstart ist klar: Svindal wird auch diesen Winter als Trainer dabei sein. Der zweifache Olympiasieger und fünffache Weltmeister arbeitet neu für das norwegische Ski-Team. «Ich war selber über viele Jahre Teil einer solchen Mannschaft», sagt er gegenüber dem norwegischen Rundfunk NRK. «Und es ist sicher nicht schlecht, ein bisschen Erfahrung zu haben.»

«Ein gelungener Start»

Wie genau seine Rolle aussehen wird, ist noch nicht ganz klar. Svindal weiss einzig, dass er sich hauptsächlich um die Slalom- und Riesenslalomfahrer kümmern wird. Von den Athleten kenne er einzig Atle Lie McGrath (26) ein wenig, meint er. Der letztjährige Gewinner der Slalom-Kugel war es denn auch, der die Initiative für ein erstes Zusammentreffen mit allen ergriffen hat. Dies sollte nur kurz sein und dauerte letztlich eine Stunde. «Gute Dynamik und niemand sass nur da und schaute zu», sagt Svindal. «Es gab gute Diskussionen, also ein gelungener Start.»

Ob er das auch über seinen ersten Einsatz sagen kann? Am Wochenende wird Svindal beim Saisonstart in Sölden (Ö) als Norwegen-Trainer vor Ort sein.