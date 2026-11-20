Kaum kurvten die Slalomprofis ein erstes Mal in Levi um die Stangen, steht dieses Wochenende in Gurgl gleich der nächste Ernstkampf an. Während die Frauen gefordert sind, könnte Meillard den ganz grossen Triumph feiern.

Darum gehts Eine Woche nach dem Slalom in Levi gehts in Gurgl schon wieder zur Sache

Frauen um Rast und Holdener wollen gute Bilanz aufbessern

Loïc Meillard soll für den ersten Schweizer Gurgl-Sieg sorgen

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Mit Loïc Meillard (30) auf Rang 3 und Wendy Holdener (33) auf Platz 10 schaffte es das Schweizer Kreuz in Levi bloss zweimal unter die Top 10. Vor allem das Abschneiden der Frauen frustete Cheftrainer Beat Tschuor (58). «Das müssen wir besser machen, das reicht nicht», hebt er den Mahnfinger. Gemeint ist die Gruppe als ganze, doch natürlich liegen die grössten Hoffnungen auf Holdener und Camille Rast (27). Gut, dass sich die nächste Chance bereits am Samstag bietet.

Datum Event Startzeit Samstag, 21. November 1. Lauf Slalom Frauen 10.30 Uhr Samstag, 21. November 2. Lauf Slalom Frauen 13.30 Uhr Sonntag, 22. November 1. Lauf Slalom Männer 10.30 Uhr Sonntag, 22. November 2. Lauf Slalom Männer 13.30 Uhr

«Niemand fährt im steilen Gelände besser als Meillard»

Gut sind auch die Erinnerungen an den Ort, an den es nun geht. Im Ötztal fuhren die beiden Teamleaderinnen Rast und Holdener in den zwei Slaloms 2024 und 2025 zweimal auf den 3. respektive 4. Rang. Und beide Male war Mikaela Shiffrin Tagesschnellste. Die US-Amerikanerin fehlt aber wie schon in Levi auch in Gurgl. Ob die Schweizerinnen nun zuschlagen?

Daniel Yule (33), Loïc Meillard und Tanguy Nef (29) schafften es in den letzten drei Jahren als jeweils bester Schweizer «nur» auf Rang 5. Nach dem besten Saisonstart seiner Karriere soll Meillard dies nun ändern. Und hat nicht nur durch die Schweizer Brille betrachtet gute Chancen auf einen Premierensieg im steilen Hang von Gurgl – trotz Lucas Pinheiro Braathen (26), der beide bisherigen Rennen für sich entschied.

Der ehemalige deutsche Slalomweltmeister von 1987 Frank Wörndl (67) ist sich sicher: «Meillard hat noch grosse Reserven, er hat in Levi höchstens 85 Prozent seines Potenzials gezeigt. Weil im steilen Gelände niemand besser fährt als Meillard, wäre ich nicht überrascht, wenn im Tirol der Schweizer den Brasilianer besiegen würde.» Einwände? Keine.