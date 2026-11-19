Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Während der Ski-Weltcup bereits im Gange ist, fällt in diesen Tagen auch ein Stockwerk tiefer der Startschuss: Die Europacup-Saison 2026/27 beginnt. Die Frauen legen am 21. November im finnischen Levi los, die Männer am 25. November in Suomu (ebenfalls Finnland). Doch was genau passiert in dieser Liga abseits des grossen TV-Rampenlichts? Blick beantwortet die wichtigsten Fragen.

Was ist der Europacup überhaupt?

Es ist die zweithöchste internationale Rennserie und ein absolutes Haifischbecken. Der Europacup ist keine reine Nachwuchs-Liga. Hier kämpfen 18-jährige Toptalente gegen 28-jährige Routiniers, die ihren Platz im Weltcup verloren haben und sich zurückkämpfen wollen. Die Leistungsdichte ist enorm, die Pisten oft ruppiger als im Weltcup. Wer hier konstant in die Top 10 fährt, hat das Zeug für die höchste Stufe.

Warum tun sich die Talente das an?

Es geht um das goldene Ticket für den Weltcup. Die wichtigste Regel im Europacup lautet: Wer am Saisonende in der Disziplinen-Gesamtwertung (Abfahrt, Super-G, Riesenslalom oder Slalom) unter die besten drei fährt, erhält einen Fixplatz für den kommenden Winter. Das Geniale daran: Dieser Startplatz ist persönlich. Das Talent nimmt der Schweizer Weltcup-Mannschaft keinen der streng limitierten Quotenplätze weg. Zudem kann der Fahrer eine ganze Weltcup-Saison lang ohne zermürbenden internen Qualifikationsdruck antreten und in Ruhe die ganz grossen Pisten kennenlernen.

Die Europacup-Sieger der Saison 2025/26 Männer Gesamtsieg: Lenz Hächler (Sz)

Lenz Hächler (Sz) Abfahrt: Ken Caillot (Fr)

Ken Caillot (Fr) Super-G: Lenz Hächler (Sz)

Lenz Hächler (Sz) Riesenslalom: Hans Grahl-Madsen (No)

Hans Grahl-Madsen (No) Slalom: Hugo Desgrippes (Fr) Frauen Gesamtsieg: Stefanie Grob (Sz)

Stefanie Grob (Sz) Abfahrt: Kenza Lacheb (Fr)

Kenza Lacheb (Fr) Super-G: Asja Zenere (It)

Asja Zenere (It) Riesenslalom: Dania Allenbach (Sz)

Dania Allenbach (Sz) Slalom: Bianca Bakke Westhoff (No) Männer Gesamtsieg: Lenz Hächler (Sz)

Lenz Hächler (Sz) Abfahrt: Ken Caillot (Fr)

Ken Caillot (Fr) Super-G: Lenz Hächler (Sz)

Lenz Hächler (Sz) Riesenslalom: Hans Grahl-Madsen (No)

Hans Grahl-Madsen (No) Slalom: Hugo Desgrippes (Fr) Frauen Gesamtsieg: Stefanie Grob (Sz)

Stefanie Grob (Sz) Abfahrt: Kenza Lacheb (Fr)

Kenza Lacheb (Fr) Super-G: Asja Zenere (It)

Asja Zenere (It) Riesenslalom: Dania Allenbach (Sz)

Dania Allenbach (Sz) Slalom: Bianca Bakke Westhoff (No) Mehr

Warum gilt der Europacup als Minusgeschäft?

Privatjets, dicke Preisgelder und Luxushotels? Fehlanzeige. Ein Stockwerk unter dem Weltcup herrscht die raue Realität. Die Budgets der Verbände sind knapp, die Reisen lang. Oft sitzen die Athleten stundenlang in vollgepackten Teambussen quer durch Europa. Viele Fahrer verdienen in dieser Phase kaum Geld und sind stark auf die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern, lokaler Gönner oder Sporthilfe-Beiträge angewiesen. Der Druck, den lukrativen Sprung nach oben zu schaffen, bevor das Geld ausgeht, ist allgegenwärtig.

Wo geniesst die Schweiz ihren Heimvorteil?

Swiss-Ski ist im Europacup eine Grossmacht – nicht nur sportlich (wie zuletzt mit Lenz Hächler als Gesamtsieger), sondern auch als Veranstalter. Heimrennen sind extrem wertvoll: Die Athleten kennen die Hänge in- und auswendig, die Reisekosten fallen weg, und als austragende Nation erhält die Schweiz zusätzliche Startplätze für ganz junge Talente. Die Schweizer Highlights 2026/27: Zinal (Riesenslalom/Super-G), St. Moritz (Speed Frauen), Wengen (Super-G Männer), Verbier (Slalom Männer) und Hasliberg (Slalom Frauen).

Wer fährt eigentlich im Europacup?

Ein fixes «Europacup-Kader» gibt es bei Swiss-Ski nicht; wer startet, entscheidet die Form. Das Schweizer Aufgebot ist vielmehr eine brisante Mischung: Den harten Kern bilden Talente wie die Speed-Fahrer Niklas Trummer (22), Sandro Manser (21) und Giuliano Fux (21), die noch voll um den grossen Durchbruch kämpfen. Sie bekommen prominente Gesellschaft von B-Kader-Athleten und -Athletinnen wie Dania Allenbach (19), Shaienne Zehnder (20), Janine Mächler (22), Livio Hiltbrand (23) oder Lenz Hächler (23). Diese haben den Schritt in den Weltcup bereits angetestet oder sich wie im Beispiel von Hächler Fixplätze erkämpft. Kassieren sie dort mit hohen Startnummern schmerzhafte Dämpfer, kehren sie oft gezielt in den Europacup zurück, um Selbstvertrauen zu tanken und FIS-Punkte zu verbessern. Gleichzeitig ist die Liga das knallharte Auffangbecken für gestandene Namen: Aline Danioth (28) kämpft sich hier im B-Kader nach Knieverletzungen zurück, und Arnaud Boisset (28) will nach seiner Rückstufung aus der Nationalmannschaft ins B-Kader wieder Tritt fassen. Ergänzt wird das Feld durch die «jungen Wilden» aus den Nationalen Leistungszentren (NLZ). Gerade bei Heimrennen in Zinal VS oder St. Moritz GR profitiert die Schweiz von zusätzlichen Startplätzen – die perfekte Bühne für den Nachwuchs, um erstmals internationale Luft zu schnuppern.

Der komplette Europacup-Rennkalender 2026/27 Männer 25.–26. Nov. 2026: Suomu (Fin) – 2x Slalom

3.–4. Dez. 2026: Zinal (Sz) – 2x Riesenslalom

7. Dez. 2026: Zinal (Sz) – 1x Super-G

11.–12. Dez. 2026: Santa Caterina (Ita) – 2x Abfahrt

14.–15. Dez. 2026: Valloire (Fra) – 2x Riesenslalom

18. Dez. 2026: Obereggen (Ita) – 1x Slalom

19. Dez. 2026: Val di Fassa (Ita) – 1x Slalom

8.–9. Jan. 2027: Wengen (Sz) – 2x Super-G

12.–13. Jan. 2027: Turnau (Ö) – 2x Riesenslalom

17.–18. Jan. 2027: Pass Thurn (Ö) – 2x Abfahrt

19. Jan. 2027: Pass Thurn (Ö) – 1x Super-G

22.–23. Jan. 2027: Verbier (Sz) – 2x Slalom

27.–28. Jan. 2027: Orcières (Fra) – 2x Abfahrt

29. Jan. 2027: Orcières (Fra) – 1x Super-G

1.–2. Feb. 2027: La Molina (Esp) – 2x Riesenslalom

4.–5. Feb. 2027: Baqueira-Beret (Esp) – 2x Slalom

13. Feb. 2027: Berchtesgaden (Ger) – 1x Riesenslalom

14. Feb. 2027: Berchtesgaden (Ger) – 1x Slalom

18.–19. Feb. 2027: Bjelašnica (Bih) – 2x Super-G

24.–25. Feb. 2027: Sella Nevea (Ita) – 2x Abfahrt

26. Feb. 2027: Sella Nevea (Ita) – 1x Super-G

19. Mär. 2027: Saalbach-Hinterglemm (Ö) – 1x Abfahrt

21. Mär. 2027: Saalbach-Hinterglemm (Ö) – 1x Super-G

23. Mär. 2027: St. Anton (Ö) – 1x Riesenslalom (Final)

24. Mär. 2027: St. Anton (Ö) – 1x Slalom (Final) Frauen 21.–22. Nov. 2026: Levi (Fin) – 2x Slalom

30. Nov.–1. Dez. 2026: Zinal (Sz) – 2x Riesenslalom

5. Dez. 2026: Mayrhofen (Ö) – 1x Riesenslalom

6. Dez. 2026: Hippach (Ö) – 1x Slalom

9.–10. Dez. 2026: St. Moritz (Sz) – 2x Abfahrt

11. Dez. 2026: St. Moritz (Sz) – 1x Super-G

5.–6. Jan. 2027: Val-Cenis (Fra) – 2x Slalom

8.–9. Jan. 2027: Sestriere (Ita) – 2x Riesenslalom

13.–14. Jan. 2027: Altenmarkt-Zauchensee (Ö) – 2x Abfahrt

15. Jan. 2027: Altenmarkt-Zauchensee (Ö) – 1x Super-G

21.–22. Jan. 2027: Châtel (Fra) – 2x Abfahrt

23. Jan. 2027: Châtel (Fra) – 1x Super-G

6.–7. Feb. 2027: Shahdag (Aze) – 2x Slalom

13.–14. Feb. 2027: Bjelašnica (Bih) – 2x Super-G

25.–26. Feb. 2027: Oberjoch (Ger) – 2x Riesenslalom

27.–28. Feb. 2027: Sarntal (Ita) – 2x Super-G

1.–2. Mär. 2027: Hasliberg (Sz) – 2x Slalom

19. Mär. 2027: Saalbach-Hinterglemm (Ö) – 1x Abfahrt

20. Mär. 2027: Saalbach-Hinterglemm (Ö) – 1x Super-G

23. Mär. 2027: St. Anton (Ö) – 1x Riesenslalom (Final)

24. Mär. 2027: St. Anton (Ö) – 1x Slalom (Final) Männer 25.–26. Nov. 2026: Suomu (Fin) – 2x Slalom

3.–4. Dez. 2026: Zinal (Sz) – 2x Riesenslalom

7. Dez. 2026: Zinal (Sz) – 1x Super-G

11.–12. Dez. 2026: Santa Caterina (Ita) – 2x Abfahrt

14.–15. Dez. 2026: Valloire (Fra) – 2x Riesenslalom

18. Dez. 2026: Obereggen (Ita) – 1x Slalom

19. Dez. 2026: Val di Fassa (Ita) – 1x Slalom

8.–9. Jan. 2027: Wengen (Sz) – 2x Super-G

12.–13. Jan. 2027: Turnau (Ö) – 2x Riesenslalom

17.–18. Jan. 2027: Pass Thurn (Ö) – 2x Abfahrt

19. Jan. 2027: Pass Thurn (Ö) – 1x Super-G

22.–23. Jan. 2027: Verbier (Sz) – 2x Slalom

27.–28. Jan. 2027: Orcières (Fra) – 2x Abfahrt

29. Jan. 2027: Orcières (Fra) – 1x Super-G

1.–2. Feb. 2027: La Molina (Esp) – 2x Riesenslalom

4.–5. Feb. 2027: Baqueira-Beret (Esp) – 2x Slalom

13. Feb. 2027: Berchtesgaden (Ger) – 1x Riesenslalom

14. Feb. 2027: Berchtesgaden (Ger) – 1x Slalom

18.–19. Feb. 2027: Bjelašnica (Bih) – 2x Super-G

24.–25. Feb. 2027: Sella Nevea (Ita) – 2x Abfahrt

26. Feb. 2027: Sella Nevea (Ita) – 1x Super-G

19. Mär. 2027: Saalbach-Hinterglemm (Ö) – 1x Abfahrt

21. Mär. 2027: Saalbach-Hinterglemm (Ö) – 1x Super-G

23. Mär. 2027: St. Anton (Ö) – 1x Riesenslalom (Final)

24. Mär. 2027: St. Anton (Ö) – 1x Slalom (Final) Frauen 21.–22. Nov. 2026: Levi (Fin) – 2x Slalom

30. Nov.–1. Dez. 2026: Zinal (Sz) – 2x Riesenslalom

5. Dez. 2026: Mayrhofen (Ö) – 1x Riesenslalom

6. Dez. 2026: Hippach (Ö) – 1x Slalom

9.–10. Dez. 2026: St. Moritz (Sz) – 2x Abfahrt

11. Dez. 2026: St. Moritz (Sz) – 1x Super-G

5.–6. Jan. 2027: Val-Cenis (Fra) – 2x Slalom

8.–9. Jan. 2027: Sestriere (Ita) – 2x Riesenslalom

13.–14. Jan. 2027: Altenmarkt-Zauchensee (Ö) – 2x Abfahrt

15. Jan. 2027: Altenmarkt-Zauchensee (Ö) – 1x Super-G

21.–22. Jan. 2027: Châtel (Fra) – 2x Abfahrt

23. Jan. 2027: Châtel (Fra) – 1x Super-G

6.–7. Feb. 2027: Shahdag (Aze) – 2x Slalom

13.–14. Feb. 2027: Bjelašnica (Bih) – 2x Super-G

25.–26. Feb. 2027: Oberjoch (Ger) – 2x Riesenslalom

27.–28. Feb. 2027: Sarntal (Ita) – 2x Super-G

1.–2. Mär. 2027: Hasliberg (Sz) – 2x Slalom

19. Mär. 2027: Saalbach-Hinterglemm (Ö) – 1x Abfahrt

20. Mär. 2027: Saalbach-Hinterglemm (Ö) – 1x Super-G

23. Mär. 2027: St. Anton (Ö) – 1x Riesenslalom (Final)

24. Mär. 2027: St. Anton (Ö) – 1x Slalom (Final) Mehr

Warum reist der Tross plötzlich nach Aserbaidschan?

Für den verrücktesten Eintrag im Kalender sorgen in dieser Saison die Frauen. Anfang Februar fliegen sie für zwei Slaloms erstmals in der Geschichte ins kaukasische Ski-Resort Shahdag (Aserbaidschan). Für den oft klammen Europacup ist dieser Exoten-Trip ein massiver logistischer und finanzieller Kraftakt. Wer diese weite Reise mitten im dichten Winterkalender gut wegsteckt, beweist Nerven aus Stahl. Die letzten Punkte und die Vergabe der begehrten Fixplätze folgen dann beim Saisonfinale Ende März 2027 in St. Anton (Ö).