Trotz Abwesenheit von Superstar Mikaela Shiffrin verpassten die Schweizerinnen in den ersten beiden Slaloms einen Podestplatz. In Killington kehrt die US-Amerikanerin nun zurück – und schielt ihrerseits auf ein kleines Jubiläum. Hier geht’s zum Zeitplan mit allen Startzeiten.

Shiffrin ist zurück und könnte die ganze Schweiz hinter sich lassen

Shiffrin ist zurück und könnte die ganze Schweiz hinter sich lassen

Darum gehts Shiffrin bestreitet in Killington ersten Slalom der Saison

Im US-Skiort stand sie schon neunmal auf dem Podium

Damit hat sie gleich viele Podestplätze wie die Schweiz

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Den Namen Mikaela Shiffrin (31) suchte man in den Startlisten von Levi und Gurgl vergebens. Der Grund ist simpel: Vor dem Auftakt in diese Saison gab sie bekannt, sich nicht mehr voll und ganz dem Slalom zu widmen, sondern vermehrt auf Riesen und Super-G zu setzen. Als Konsequenz verzichtete sie auf die ersten beiden Slaloms und ist am Sonntag erstmals dabei. Tags zuvor bestreitet sie bereits den Riesenslalom.

Datum Event Startzeit Samstag, 28. November 1. Lauf Riesenslalom 15.30 Samstag, 28. November 2. Lauf Riesenslalom 18.30 Sonntag, 29. November 1. Lauf Slalom 16.30 Sonntag, 29. November 2. Lauf Slalom 19.30

Shiffrin peilt Killington-Stängeli an

Dadurch bieten sich ihr zwei Chancen, eine schöne Marke zu erreichen. Bislang stand sie in Killington sechsmal zuoberst und insgesamt neunmal auf dem Podium. Es fehlt also nur noch ein Podestplatz fürs Stängeli. Gleiches gilt für die Schweiz, deren Athletinnen zusammen auf neun Podien kommen. Überholt uns Shiffrin bereits am Samstag?

Das möchten Camille Rast (27), Wendy Holdener (33) und Co. natürlich verhindern. Beide gewannen hier schon Rennen, beim letzten Slalom im Dezember 2024 siegte Rast vor Holdener und der zeitgleichen Anna Swenn-Larsson (35). Sue Piller (22) kann für die Schweiz sicher nicht für Furore sorgen. Nach ihrem misslungenen Auftakt in Sölden, wo sie Platz 44 belegte, wollte die Freiburgerin beim Riesen in Killington mit Wut im Bauch schneller fahren. Daraus wird wegen einer Lungenentzündung nun definitiv nichts.