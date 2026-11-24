Zweifache Olympiasiegerin Ester Ledecka will in die NHL
Olympiasiegerin in zwei verschieden Disziplinen ist Ester Ledecka schon. Jetzt könnte das Multi-Sporttalent vielleicht bald eine dritte Goldmedaille einheimsen. Die Tschechin postet auf Instagram ein Video, wie sie über das Eis kurvt, als hätte sie nie etwas anderes gemacht.
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