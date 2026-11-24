Nach Ski-Alpin und Snowboard Zweifache Olympiasiegerin Ester Ledecka will in die NHL

Olympiasiegerin in zwei verschieden Disziplinen ist Ester Ledecka schon. Jetzt könnte das Multi-Sporttalent vielleicht bald eine dritte Goldmedaille einheimsen. Die Tschechin postet auf Instagram ein Video, wie sie über das Eis kurvt, als hätte sie nie etwas anderes gemacht.