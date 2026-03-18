Mikaela Shiffrin (31, USA) ist die unangefochtene Königin des Skisports. Mit 109 Weltcupsiegen und wohl bald sechs Gesamtweltcup-Titeln ist sie eine Legende. Im exklusiven Blick-Interview zeigt sie ihre private Seite – humorvoll und bodenständig.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mikaela Shiffrin, 31, ist achtfache Weltcup-Gesamtsiegerin und Olympiasiegerin

Privat liebt sie Taylor Swift, Spaghetti Carbonara und Pferde

Schläft neun Stunden nachts, spielt Tennis, spricht etwas Norwegisch War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mathias Germann Reporter Sport

Die Superlative gehen bei Mikaela Shiffrin aus. Mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin, 109-fache Weltcupsiegerin. Und wohl bald zum sechsten Mal Gewinnerin des Gesamtweltcups. Die 31-jährige Amerikanerin ist für viele die grösste Skifahrerin aller Zeiten. Aber wie tickt sie privat? Blick traf Shiffrin zum Exklusiv-Gespräch. Mit kurzen Fragen und raschen Antworten – so wie sich dies für die Schnellste aller Zeiten gehört.

Blick: Welcher ist der beste Ort der Welt?

Mikaela Shiffrin: Daheim.

Das beste Geräusch?

Zwitschernde Vögel.

Was würden Sie tun, wenn Sie nicht Skifahrerin geworden wären?

Vielleicht etwas Naturwissenschaftliches. Alles, was mit Biologie zu tun hat, finde ich faszinierend.

Sie lieben Musik. Ihr Lieblingsinterpret?

Taylor Swift.

Worüber würden Sie gerne mehr wissen?

In der Schule war ich gut in Geschichte, aber das Fach hat mich nicht wirklich interessiert. Das tut mir heute leid. Denn ich glaube, dass Geschichte extrem wichtig ist, um die heutige Welt zu verstehen.

Welcher Geruch ist himmlisch?

Jener von frisch gebackenen Cookies. Da kriege ich gleich Hunger.

Ihr Lieblingsessen?

Spaghetti Carbonara.

« Ich wollte eines Tages ein Pferd sein. Mikaela Shiffrin »

Was würden Sie nie essen?

Schnecken.

Was mögen Sie lieber: Käsefondue oder Schweizer Schokolade?

Beides!

Wie oft essen Sie Fondue?

Zwei- oder dreimal im Jahr. Ich würde gerne öfter, aber ich brauche jeweils einen Monat, um mich davon zu erholen (schmunzelt).

In welchem anderen Sport sind Sie gut?

Tennis. Ich spiele ganz ordentlich.

Worin sind Sie ein Anti-Talent?

Bei einigem. Bowling geht gar nicht.

Aber sie bowlen ab und zu?

Nein, ich mache nicht wirklich gerne Dinge, in denen ich schlecht bin (lacht).

Welches ist Ihr Lieblingstier?

Als ich klein war, träumte ich nicht davon, ein Pferd zu haben. Nein, ich muss mich korrigieren: Ich wollte eines Tages ein Pferd sein (lacht). Das ist auch mein Lieblingstier.

Ein peinlicher Moment?

Ich lief schon mit Toilettenpapier, das an meinem Fuss hing, herum. Es gibt viele solche Beispiele.

Ihr Lebensmotto?

Sei nett, denke zuerst nach, habe Spass. Das hat mir mein Vater schon als Kind immer gesagt.

Die dümmste Frage, die ein Journalist je gestellt hat?

Sie ist nicht dumm, wiederholt sich aber: Are you ready? Ob ich bereit bin für ein Rennen – es ist so schwierig, das vorher zu wissen.

Und die schwierigste Frage?

Was ist Ihr Vermächtnis? Ich kann das mit 30 Jahren nicht beantworten. Vielleicht mit 80.

Wie viel schlafen Sie?

Neun Stunden in der Nacht und eine Stunde am Tag. Das versuche ich zumindest.

Eis oder Pulverschnee?

Ich mag beides.

Ihr Verlobter, Aleksander Kilde, ist Norweger. Welches können Sie auf Norwegisch?

Rabarbrabusk. Das heisst Rhabarberstrauch. Und einen Satz beherrsche ich auch: Kan jeg få blåskjell.

Was bedeutet das?

Könnte ich Muscheln haben? Ich brauche diese Frage im Restaurant.

Kilde in drei Worten?

Nett, hübsch und schlau.

« Ich hoffe, dass unsere Welt bald stabiler wird. Mikaela Shiffrin »

Wie wichtig ist Geld?

Es wird leider immer wichtiger – auch in den USA. Und wer nicht genug hat, hat keinen Zugang zum Gesundheitswesen. Nicht mal richtig wohnen ist dann möglich. Es gibt ein kritisches Minimum, das man für das Notwendigste braucht.

Was denken Sie über US-Präsident Donald Trump?

(überlegt) Ich sage nur Folgendes: Ich hoffe, dass unsere Welt bald stabiler wird. Die fehlende Stabilität ist meine grösste Sorge.

Welchen Sport würden Sie gerne mal ausprobieren?

Snowboarden. Das wäre ein grosser Spass.

Was bringt Sie zum Weinen?

Schöne und traurige Momente. Alles, was mich inspiriert – oder auch meine Vergangenheit.

Wie wichtig ist Ihnen der Glaube?

Du kannst nicht leben, ohne an irgendetwas zu glauben, finde ich.

Was machen Sie in zehn Jahren?

Hoffentlich mehr Zeit zu Hause verbringen (lacht). Mit der Familie.

Hätten Sie gerne eines Tages Kinder?

Ja, wäre schön.