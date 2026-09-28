Vor wenigen Monaten hat Sebastian Holzmann seine Ski-Karriere beendet. Nun schwebt er privat auf Wolke sieben. Er hat am Wochenende geheiratet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sebastian Holzmann hat am Wochenende geheiratet

Erst letzten November hat er den Heiratsantrag gemacht

Im Frühjahr erklärte der Slalom-Spezialist seinen Rücktritt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

In diesem Sommer haben im Ski-Zirkus schon mehrfach die Hochzeitsglocken geläutet. Michelle Gisin (32) und Luca De Aliprandini (36), Maria Therese Tviberg (32), Loïc Meillard (29) oder Ryan Cochran-Siegle (34) – sie alle haben Ja gesagt. Nun hat ein weiterer ehemaliger Sportkollege von ihnen diesen Schritt gewagt.

Am Wochenende hat Sebastian Holzmann (33) seine langjährige Freundin Sophie geheiratet. Mit einem romantischen Hochzeitsfoto, auf dem der Bräutigam sitzend seiner Braut einen verliebten Blick zuwirft, verkündet der ehemalige deutsche Slalom-Spezialist die schönen Neuigkeiten auf Instagram. Dazu schreibt er nichts weiter als das Braut- und das Bräutigam-Emoji sowie ein von Herzchen umgebener Smiley.

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Gratulationen aus dem Ski-Zirkus lassen nicht lange auf sich warten. «Herzlichen Glückwunsch an euch zwei», schreibt etwa Holzmanns ehemalige Teamkollegin Viktoria Rebensburg (36). Auch Emma Aicher (22), Johannes Strolz (34) oder der Schweizer Reto Schmidiger (34) schliessen sich dem an.

Erst im letzten November hat Holzmann seiner Freundin den Heiratsantrag gemacht. Nun sind die beiden schon verheiratet. Eine weitere neue Rolle, die der Deutsche einnimmt. Denn auf den Weltcuppisten wird er nächste Saison nicht mehr zu sehen sein.

Rücktritt nach 77 Weltcuprennen

Ende April hat der Slalom-Spezialist seine Karriere beendet. «Das hier zu schreiben ist schwer, aber es fühlt sich für mich nach der richtigen Entscheidung an», schrieb er auf Instagram. Ihm sei klar geworden, dass er seinen Sport «nicht mehr mit der letzten Konsequenz ausüben kann». Insgesamt kommt er nur auf 77 Weltcuprennen, in 26 hat er gepunktet. Sein Bestresultat erreichte Holzmann 2018 in Kranjska Gora (Sln) als Elfter. An der WM 2023 hat er die Medaillen als Fünfter nur knapp verpasst.

Dass er nicht auf mehr Rennen kommt, liegt an seiner dicken Krankenakte. Gleich mehrfach wurde der Deutsche von schweren Knieverletzungen ausgebremst. Unter anderem hat er sich 2024 das Kreuzband gerissen.