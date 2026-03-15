Sechs vierte Plätze begleiten die Schweiz durch die Junioren-WM – bis zum letzten Rennen. Im Slalom schlägt der Walliser Giuliano Fux zurück, startet eine Aufholjagd und profitiert vom Patzer des Favoriten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Giuliano Fux gewinnt Slalom-Gold bei der Junioren-WM in Narvik

Brite scheidet als Favorit aus, Fux nutzt die Chance

Schweiz holt 3 Medaillen in Norwegen: 1x Gold, 2x Silber War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Endlich ist der Fluch gebrochen! Sechs vierte Plätze lasten auf der Schweizer Delegation bis zum allerletzten Rennen dieser Junioren-WM. Dann kommt Giuliano Fux. Der Walliser aus St. Niklaus lässt sich von der Vorgeschichte nicht beeirren und sorgt im Slalom von Narvik doch noch für Gold!

Dabei deutet im ersten Lauf wenig auf ein Schweizer Märchen hin. Früh setzt der Brite Luca Carrick-Smith ein grosses Ausrufezeichen. Seine Fahrt wirkt zwar von Anfang an schnell, aber wie schnell, zeigt sich erst später: Kein Konkurrent kommt ihm näher als eine Sekunde.

Selbst die technisch versierten Norweger scheitern reihenweise am Lauf des italienischen Trainers Ivan Imberti – gleich alle fünf scheiden aus. Auch Carrick-Smiths jüngere Zwillingsbrüder fahren beherzt, doch sie bleiben klar zurück.

Brite verhilft dem Walliser zum Triumph

Fux greift mit der Startnummer 20 in das letzte Rennen der Junioren-WM ein. Mit einer sehr soliden Fahrt prescht er im ersten Durchgang zwar auf Rang acht vor, doch sein Rückstand ist happig. Über zwei Sekunden verliert er auf den britischen Dominator.

Das hält Fux aber überhaupt nicht davon ab, im zweiten Lauf den Turbo zu zünden. Angriffslustig stürzt er sich in den Hang und kommt mit Bestzeit ins Ziel. Dort gewinnt er Rang um Rang.

Noch immer in der Leaderbox schaut Fux dann zu, wie Luca Carrick-Smith als haushoher Favorit am Schluss startet. In einer harmlos wirkenden Rechtskurve fädelt dieser aber ein und scheidet aus. So nützt auch der grösste Vorsprung nichts – Fux holt WM-Gold!

Kurz danach ringt der 20-Jährige im Interview noch nach Worten: «Es ist unglaublich. Ich kann es nicht beschreiben. Der Lauf war sehr schwer, aber ich habe einfach mein Bestes gegeben und scheinbar hat das jetzt gereicht.»

Mit seinem Slalom-Triumph macht es Fux nicht nur gleich wie beispielsweise Lenz Hächler vor zwei Jahren, er beendet auch die Fluch-Serie der vierten Plätze, wovon auch er betroffen war. Noch am Freitag verpasste Fux im Riesenslalom als vierter das Podest. Nun reist die Schweiz doch noch mit drei Medaillen aus Norwegen ab. Zwei Silbernen (Super-G der Männer und Team-Kombi) und der Goldenen von Fux.

Auch die beiden anderen Schweizer mit Aufholjagten

Auch die anderen Schweizer zeigen im Finale Kampfgeist. Aymeric Hannart verbessert sich von Rang 23 auf Platz 11, Luis Stucky von 26 auf Rang 15. Für Robert Clarke und Aurelio Wyrsch endet das Rennen hingegen vorzeitig – beide scheiden im ersten Lauf aus.

Die Alpinen Ski-Juniorenweltmeisterschaften 2026 in Narvik Die 45. alpinen Junioren-Weltmeisterschaften finden vom 5. bis 15. März in Narvik (No) statt. Bei den Wettkämpfen startberechtigt sind Nachwuchsfahrer der Jahrgänge 2005 bis 2009. Von Swiss-Ski sind neun Frauen und sieben Männer vor Ort. Der norwegische Skiort trägt die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2029 aus und war bereits 2020 Gastgeber der Junioren-WM. Damals mussten die Titelkämpfe jedoch wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen werden. Die Hafenstadt mit rund 14'000 Einwohner liegt nördlich des Polarkreises und ist direkt am Meer. Die 45. alpinen Junioren-Weltmeisterschaften finden vom 5. bis 15. März in Narvik (No) statt. Bei den Wettkämpfen startberechtigt sind Nachwuchsfahrer der Jahrgänge 2005 bis 2009. Von Swiss-Ski sind neun Frauen und sieben Männer vor Ort. Der norwegische Skiort trägt die alpinen Ski-Weltmeisterschaften 2029 aus und war bereits 2020 Gastgeber der Junioren-WM. Damals mussten die Titelkämpfe jedoch wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochen werden. Die Hafenstadt mit rund 14'000 Einwohner liegt nördlich des Polarkreises und ist direkt am Meer. Mehr