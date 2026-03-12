Die Schweizerinnen greifen im Riesenslalom der Junioren-SKi-WM in Narvik nach den Medaillen. Doch im schwierigen zweiten Lauf passt bei der Entscheidung wenig zusammen. Während Italien jubelt, bleibt der Schweiz einmal mehr nur die undankbare Leder-Medaille.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna Trocker gewinnt Riesenslalom der Junioren-WM in Narvik souverän

Schweizer Hoffnungen scheitern: Piller steht rückwärts, Allenbach kommt nicht auf Touren

Shaienne Zehnder verbessert sich auf Platz 4, Schweiz bleibt ohne Medaille

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Die Ausgangslage ist vielversprechend. Nach dem ersten Lauf im Riesenslalom der Junioren-WM in Narvik träumen gleich zwei Schweizerinnen von Edelmetall.

Das grösste Ausrufezeichen im ersten Durchgang setzt zwar die Italienerin Anna Trocker. Acht Zehntel dahinter aber positionieren sich die zwei grossen Schweizer Nachwuchshoffnungen Sue Piller und Dania Allenbach. Sie liegen auf den Plätzen zwei und drei und halten die Medaillenträume hoch.

Piller steht plötzlich rückwärts auf der Strecke

Am Nachmittag präsentiert sich die Piste im hohen Norden dann deutlich weicher als noch am Morgen. Während die Sonne bereits wieder tief über dem Horizont steht, müssen die Organisatoren mit Salz nachhelfen, um die Strecke halbwegs kompakt zu halten.

Als erste Schweizerin greift am Nachmittag die Tochter von Weltmeisterin Sonja Nef ins Geschehen ein. Anna Flatscher (im ersten Lauf 25.) bringt ihren Lauf solide ins Ziel. Grosse Sprünge nach vorne liegen von dieser Position aus allerdings nicht mehr drin. Am Schluss wird sie 23.

Weiter vorne wird es dann bitter für die Schweizer Medaillenhoffnungen. Dania Allenbach findet im sulzigen Schnee den Rhythmus nicht. Die Bernerin verliert während ihrer ganzen Fahrt Zeit und kassiert am Ende über eine Sekunde Rückstand.

Spektakulärer endet der Lauf von Sue Piller. Die Zweitplatzierte nach dem ersten Durchgang startet zwar aggressiv, überdreht dann aber in einer Kurve komplett – und steht plötzlich rückwärts auf der Piste. Zwar kann sie weiterfahren, doch die Medaillenträume sind damit dahin.

Ganz anders Anna Trocker. Die Führende lässt sich auch als 30. im zweiten Lauf nicht aus der Ruhe bringen. Mit der drittschnellsten Zeit im zweiten Lauf trocknet sie in der Endabrechnung alle ab und gewinnt das Rennen souverän. Hinter ihr sichern sich die Amerikanerin Elisabeth Bocock und Trockers Landsfrau Tatum Bieler die weiteren Podestplätze.

Vierte «Ledermedaille» an der Junioren-Ski-WM

Die beste Schweizerin ist am Schluss Shaienne Zehnder. Die Athletin aus Faulensee BE nutzt die schwierigen Bedingungen geschickt, fährt im zweiten Lauf stark und verbessert sich vom achten auf den vierten Rang. Schon zum vierten Mal holt sie für die Schweiz an diesen Wettkämpfen damit die «Ledermedaille».

Allenbach fällt noch auf Rang zwölf zurück, Piller wird nach ihrem Patzer nur 25. Damit muss die Schweiz weiterhin auf die dritte Medaille an diesen Junioren-Weltmeisterschaften warten.

Weiter geht es in Narvik am Freitag mit dem Riesenslalom der Männer. Am Wochenende folgen dann noch die beiden Slalom-Entscheidungen. Am Samstag bei den Frauen und am Sonntag bei den Männern.