Das sagt Marcel Hirscher zum Comeback von Lindsey Vonn

Was Blick bereits ankündigte, dürfte bald Realität werden: US-Skistar Lindsey Vonn steht vor der Rückkehr in den Ski-Zirkus. Die Nachricht zum Sensationscomeback sorgt in der Ski-Welt nicht nur für Freudensprünge. Während die Ex-Stars wie Sonja Nef und Bruno Kernen vor Risiken warnen und Ösi-Ski-Legende Michaela Dorfmeister gar richtig austeilte, zeigt sich Marcel Hirscher begeistert.

«Die Lindsey ist 40 geworden und alt genug. Die weiss genau, was sie macht», sagt er bei ORF. ​Was Hirscher, der nach langer Absenz eben erst selbst sein Comeback feierte, noch dazu sagt, erfährst du in diesem Artikel.​