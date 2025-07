Franz besucht seinen Unglücksort

Mitte November 2022 hat sich das Leben von Max Franz (35) von einer Sekunde auf die andere geändert. Bei einem Trainingssturz ​brach sich der österreichische Speedspezialist beide Beine.​ Zweieinhalb Jahre später kämpft er ​noch immer für sein Comeback.​ Und hat nun den Ort besucht, an dem das Unglück passierte: Copper Mountain (USA). «Ich wollte mir die Stelle nochmals ansehen, um den Sturz auch anständig zu verarbeiten», sagt er gegenüber der «Krone» über den Grund für die Reise. Er habe sich im Vorfeld schon gefragt, was das mit ihm machen werde. «Aber es war okay. Ich hatte keine negativen Gefühle.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Nun richtet sich sein Fokus wieder auf das grosse Ziel Comeback. Nachdem er bei der WM im Februar als Vorfahrer zum Einsatz kam, will er im nächsten Winter wieder im Weltcup starten. «Ich bin überzeugt, dass es funktionieren wird», sagt Franz. «Mental ist es sicherlich eine Herausforderung, wenn man das erste Mal wieder im Starthaus steht, aber das kann man sich erarbeiten.» Ob er beim Speed-Auftakt schon dabei sein wird, wird sich zeigen. Dieser steigt am 27. November mit einem Super-G – ausgerechnet in Copper Mountain.