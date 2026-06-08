Ex-Ski-Weltmeisterin überrascht mit Baby-News

Maria Therese Tviberg musste ihre Karriere wegen einer schweren Verletzung beenden. Nun gibts von der Norwegerin schöne Nachrichten. Sie erwartet ihr erstes Kind.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Maria Therese Tviberg erwartet ihr erstes Kind

Die Neuigkeiten teilt die norwegische Ex-Skirennfahrerin auf Instagram

Nach einer erneuten schweren Verletzung beendete sie 2024 ihre Karriere

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im September 2024 hat Maria Therese Tviberg (32) ihren Rücktritt erklärt. «Es ist Zeit, mich von dem zu verabschieden, was ich mein ganzes Leben lang getan habe», veröffentlichte sie auf Instagram emotionale Worte.

Anderthalb Jahre später gibts schöne Neuigkeiten von Tviberg. Sie und ihr Partner Sindre Moeen Paulseth werden erstmals Eltern. Ihre Freundinnen haben sie deswegen am Wochenende mit einer Babyparty überrascht. Ein paar Schnappschüsse davon teilt Tviberg auf Instagram. Stolz präsentiert sie ihren Babybauch und trägt eine Schärpe, auf der steht: «Mom to be» (Deutsch: Werdende Mutter).

Während ihrer Karriere hat Tviberg 85 Weltcuprennen bestritten. Auf mehr Einsätze ist sie wegen Verletzungen nicht gekommen. Ein Kreuzbandriss (2017), eine Knöchelverletzung (2021) und ein Totalschaden im Knie (2023) stehen in ihrer Krankenakte.

Drei Medaillen bei Grossanlässen

Nach jedem Rückschlag hat sie sich kämpferisch gegeben. Und letztlich doch die Reissleine gezogen. Der Grund: Angst. «Ich kann die Angst spüren, mich wieder zu verletzen», erklärte Tviberg damals gegenüber dem norwegischen Sender NRK. «Die Konsequenzen einer neuerlichen Verletzung wären zu gross.»

Ihr Bestresultat erreichte sie im Weltcup mit einem 5. Platz im Riesenslalom. Die grössten Erfolge feierte Tviberg bei Grossanlässen. Im Team-Event gewann sie 2022 Olympia-Bronze und 2023 WM-Silber. Im gleichen Jahr krönte sie sich im Parallel-Rennen zur Weltmeisterin.

Nach ihrem Rücktritt hat Tviberg dem Skisport den Rücken gekehrt. Sie arbeitet seit letztem Jahr als Immobilienmaklerin. Und freut sich nun darauf, bald Mami zu sein.