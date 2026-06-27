Anklage gegen Ex-Ski-Star Miller fallengelassen

Bode Miller kann aufatmen. Nachdem er wegen Drogenbesitzes festgenommen wurde, muss er nun doch nicht vor Gericht antraben. Die Anklage wurde fallengelassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bode Miller wurde wegen Drogenbesitzes festgenommen

Nun wurde Anklage fallengelassen

Miller hat von Anfang an auf nicht schuldig plädiert

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Anfang Juni ist Bode Miller (48) im US-Bundesstaat Idaho festgenommen worden. Der Grund: Drogenbesitz. Gegen eine Kaution in der Höhe von 5000 US-Dollar (umgerechnet rund 4050 Franken) wurde die amerikanische Ski-Ikone wieder freigelassen. Eine Vorverhandlung vor Gericht wurde für den 29. Juli angesetzt.

Doch dazu kommt es nun nicht. Wie amerikanische Medien berichten, hat die Staatsanwaltschaft die Anklage gegen Miller fallengelassen. Das teilt Bezirksstaatsanwältin Lisa A. Blake am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AP mit. «Obwohl der Polizeibeamte Anfang Juni einen hinreichenden Tatverdacht für die Festnahme von Herrn Miller hatte, erhielten wir kürzlich Informationen, die uns zur Einschätzung veranlassten, dass es im Interesse der Gerechtigkeit liegt, die Anklage wegen Drogenbesitzes gegen Herrn Miller fallenzulassen.» Weiter ins Detail geht Blake nicht.

Miller wusste von nichts

Miller hat von Anfang an auf nicht schuldig plädiert. Das machte er kurz nach Bekanntwerden der Verhaftung auch in einem Statement auf Instagram deutlich. Demnach war er nicht alleine im Auto unterwegs. «Mein Freund, der mit mir unterwegs war, hatte eine kleine Menge Cannabis und eine Cannabis-Pfeife dabei, wovon ich nichts wusste», erklärte er. Und fügte an, sie hätten «voll und ganz mit dem Polizeibeamten kooperiert.»

Während seiner Karriere bestritt Miller 438 Weltcuprennen und feierte 33 Siege. An Olympischen Spielen fuhr er zu sechs Medaillen (darunter 2010 Gold in der Super-Kombi) und holte viermal WM-Gold. Daneben gewann er zweimal den Gesamtweltcup und insgesamt sechs kleine Kristallkugeln. Seine beeindruckende Karriere beendete er im Oktober 2017.