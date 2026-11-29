Beinahe endet der Arbeitstag von Marco Odermatt nach wenigen Sekunden. Mit Glück und Können rettet er sich. Das sagt der Nidwaldner zum Schreckmoment.

Darum gehts Marco Odermatt hängt im Riesenslalom von Copper Mountain mit dem Arm am Tor an

Der Nidwaldner verliert dabei den Armschoner und büsst viel Zeit ein

Er weiss nicht, wie es dazu gekommen ist und ist froh, dass er nicht ausgeschieden ist

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Marco Odermatt (29) geht mit Startnummer 2 in den Riesenslalom von Copper Mountain (USA). Und sorgt schon früh dafür, dass den Schweizer Ski-Fans der Atem stockt. Nach zehn Sekunden hängt er mit dem linken Arm am Tor an. Mit Glück und Können kann der Nidwaldner das Ausscheiden in extremis verhindern. Aber er verliert dabei den linken Armschoner.

Weil das Missgeschick im Steilen passiert, ist der Zeitverlust dort nicht allzu gross. Und Odermatt setzt sich dank eines starken Schlussteils im Ziel eine halbe Sekunde vor seinen österreichischen Namensvetter Marco Schwarz (31) an die Spitze. Dort hält er sich allerdings nur kurz. Stefan Brennsteiner (35), der Vorjahressieger in Copper Mountain, verdrängt ihn sogleich. Und nimmt ihm 1,14 Sekunden ab.

«Man denkt ein paarmal ein bisschen au»

«Ich wäre schon lieber etwas näher dran», sagt Odermatt ins SRF-Mikrofon. Denn eine Sekunde Rückstand sei schon sehr viel. Aber: «Ich glaube, ich muss sehr froh sein, dass ich nicht wie letztes Jahr schon Feierabend habe.» Denn 2025 ist er im ersten Lauf ausgeschieden.

Wie es zum Schreckmoment gekommen ist, weiss Odermatt nicht mehr. «Ich muss die Szene zuerst anschauen», meint er. Aber er habe nach dem Missgeschick etwas das Vertrauen in den Schwung verloren. «Es war dann schon ein bisschen im Kopf, nicht noch rausfliegen.» Und wie war es, ohne Armschoner zu fahren? «Man denkt ein paarmal ein bisschen au», meint Odermatt mit einem Grinsen. Er werde wohl einen blauen Fleck als Souvenir mitnehmen, aber das sei kein Problem.